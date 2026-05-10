Fútbol | 3ª RFEF
El Arosa apela a su ilusión para derribar la puerta de la 2ª RFEF
Una victoria en A Lomba (18.00 horas) ante el Céltiga garantizaría el ascenso soñado | El Cambados despide la categoría en A Coruña
La cuenta atrás ha finalizado para el Arosa. Ha llegado el día de poner fin a una espera que ha durado cuatro largos años. Volver a 2ª RFEF solo depende de ganarle esta tarde en A Lomba (18.00 horas) a un Céltiga que no llegará con la bandera blanca.
Gonza Fernández tiene muy claro que debe pesar más la importancia del premio en juego que cualquier otro condicionante. No duda a la hora de la confianza en sus jugadores. Sabe que todo aquello que ha llevado a su equipo a vivir un partido así, debe ser el asidero para lograr la victoria que rubrique el ascenso. Nada puede pesar más que la ambición por volver a la categoría que demanda historia, afición y ciudad.
Enfrente un equipo de A Illa que, sin estímulos clasificatorios, llega con la obligación de competir. A ello estará atento un Compostela que necesita que el Arosa no gane para arrebatarle el primer puesto en la línea de meta.
Se espera el ambiente de las grandes ocasiones en A Lomba para una jornada que puede suponer el ascenso y un título de liga que no sucede en el Arosa desde hace 33 años. La fortaleza mostrada por los de Gonza Fernández en toda la segunda vuelta invita al optimismo, aunque sea moderado para evitar triunfalismos peligrosos. Solo después de los 90 minutos tocará obrar en consecuencia.
El Juventud de Cambados, ya descendido, visita al Montañeros en horario matinal (12.30 horas) para poner el mejor colofón.
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