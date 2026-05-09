El sueño del Mariscos Antón Cortegada se detiene en Alcorcón

El Mariscos Antón Cortegada se quedó sin remontada y sin continuidad en su camino hacia la Liga Femenina Challenge. El equipo entrenado por Manu Santos cayó en la pista del Grupo Femenino Alcorcón por 77-62 en el partido de vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso, un resultado que confirmó la superioridad madrileña en la serie después del ajustado 68-70 registrado en el pabellón Sara Gómez. Las vilagarcianas viajaban con la obligación de ganar por más de dos puntos para seguir vivas, pero la solidez, el fondo de armario y la energía del Alcorcón terminaron por inclinar una eliminatoria que se hizo demasiado larga.

Las vilagarcianas afrontaron el choque con la dificultad añadida de un desplazamiento exigente, iniciado a las 4.30 horas de la madrugada, un factor que pudo influir en la imposibilidad de igualar la intensidad local durante los cuarenta minutos. No fue una cuestión de actitud, sino de gasolina, de continuidad y de capacidad para sostener el contacto físico ante un rival con más rotación y más respuestas. Alcorcón encontró soluciones en diferentes manos, castigó cada desconexión y fue erosionando a un equipo arousano que nunca dejó de intentarlo, pero que acabó atrapado en un partido cada vez más incómodo.

El arranque ya dejó claro que el duelo se iba a jugar a un ritmo alto. Los dos equipos comenzaron con fluidez, pero el Alcorcón transmitió desde muy pronto una mayor sensación de equilibrio ofensivo. Las madrileñas movieron bien el balón, repartieron responsabilidades y mostraron muchas amenazas, con Nohemy Ipo como principal referencia anotadora y con Claudia del Amo, Yasmine Fisaoui e Isabel Camiña sumando en momentos importantes. El Cortegada, por su parte, encontró buena parte de su producción a través del bloqueo directo con Blanca Manivesa, buscando ventajas para alimentar a sus interiores o generar tiros tras continuación. Sin embargo, cada canasta visitante parecía exigir un esfuerzo enorme, mientras que Alcorcón anotaba con mayor naturalidad.

El primer cuarto, cerrado con 22-19, todavía mantenía todas las opciones abiertas, pero el segundo empezó a marcar el tono de la tarde. Con 32-25, el Cortegada entró en un momento delicado. Le costaba encontrar tiros liberados, sufría en el rebote defensivo y no conseguía frenar el caudal ofensivo de un Alcorcón que atacaba con confianza. Manu Santos pidió tiempo muerto con el 33-25 para intentar cortar la dinámica, pero el equipo local encontró en dos triples consecutivos un nuevo suministro anotador que elevó la diferencia hasta un preocupante 39-27. El Cortegada ajustó atrás y un cambio defensivo pareció darle algo de aire, pero el descanso llegó con un 43-34 que obligaba a una reacción importante.

El cansancio de un viaje poco recomendable antes de un partido pudo tener su incidencia. / Iñaki Abella

La salida del tercer cuarto no tuvo la continuidad ofensiva que necesitaban las vilagarcianas. El Cortegada logró bajar algo el ritmo del Alcorcón, pero no pudo transformar esa mejoría defensiva en una remontada real. El 48-39 mantenía una distancia peligrosa, y el 53-42, a 2.40 para el final del tercer periodo, reflejaba la dificultad para meter presión a las madrileñas. En esa fase, la dureza de los contactos tampoco pareció ser castigada con el mismo criterio en ambos lados de la pista, lo que aumentó la sensación de desgaste en un Cortegada que necesitaba cada posesión para acercarse.

Aun así, las de Manu Santos alcanzaron el final del tercer cuarto con vida, 57-48, pese a las pérdidas de balón y a la falta de continuidad ofensiva. Pero el último periodo terminó de apagar cualquier esperanza. Un parcial local estiró la ventaja hasta el 68-50 y convirtió el desenlace en un quiero y no puedo. El Cortegada buscó orgullo, puntos y una última reacción, con Cris Loureiro como máxima anotadora visitante con 15 puntos y Chris Ezumah aportando 12, pero Alcorcón ya jugaba con el marcador, con la eliminatoria y con el control emocional del partido en la mano.

El 77-62 final cerró la temporada del Mariscos Antón Cortegada en la primera ronda del playoff. La derrota no borra el mérito de haber llegado hasta la pelea por el ascenso, pero sí deja la sensación amarga de una eliminatoria en la que el equipo arousano no pudo mostrar su mejor versión de forma sostenida. Alcorcón fue más sólido, más profundo y más constante. El Cortegada compitió mientras tuvo piernas, pero acabó pagando el precio de un reto físico demasiado exigente.

Ficha del partido:

77 - 62

GRUPO FEMENINO ALCORCÓN: Claudia del Amo (11), Marta Blanco (7), Marta Aranda (8), Yasmine Fisaoui (11), Ariana Martínez (-) –quinteto inicial– Gabriela Escorial (5), Laura Bernardo (-), Nohemy Ipo (19), Dovile Miliauskaite (4) e Isabel Camiña (12).

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (12), Ellen Iversen (7), Cris Loureiro (15), Blanca Manivesa (6), Gara Jorge (2) –quinteto inicial– Marta Sanmartín (6), María Angulo (6), Lucía Carabán (2), Damaris Rodríguez (6) y Teresa Cabello (-).

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PARCIALES POR CUARTOS: 22-19; 21-15 (43-34);_14-14 (57-48);_20-14 (77-62).