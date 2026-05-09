Sendas finales por el ascenso en Monte da Vila y A Senra

La emoción también estará a flor de piel en campos como A Senra (18.30 horas) y Monte da Vila (18.00 horas). El Ribadumia recibirá al Marín y el Deportivo Grove al Caldas B en partidos con valor ascenso.

Los de Fran Blanco, a dos puntos de distancia de los marinenses, necesitan ganar para recuperar el liderato y defenderlo en la última jornada. En el caso de los grovenses, es una final. Ganar en la última jornada sería devolver al fútbol local a la Segunda Autonómica.