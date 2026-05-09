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Fútbol

Sendas finales por el ascenso en Monte da Vila y A Senra

El Ribadumia tiene que ganar al Marín para recuperar el liderato y los grovenses ascenderían si ganan al Caldas B

Los aurinegros tienen una final por el ascenso directo.

Los aurinegros tienen una final por el ascenso directo. / Noe Parga

Diego Doval

Arousa

La emoción también estará a flor de piel en campos como A Senra (18.30 horas) y Monte da Vila (18.00 horas). El Ribadumia recibirá al Marín y el Deportivo Grove al Caldas B en partidos con valor ascenso.

Los de Fran Blanco, a dos puntos de distancia de los marinenses, necesitan ganar para recuperar el liderato y defenderlo en la última jornada. En el caso de los grovenses, es una final. Ganar en la última jornada sería devolver al fútbol local a la Segunda Autonómica.

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