Gonza Fernández: «Tenemos la oportunidad de entrar en la historia del club»

El Arosa afronta este domingo en A Lomba (18.00 horas) uno de esos partidos que pueden quedar grabados para siempre en la memoria de un club. Los vilagarcianos reciben al Céltiga en la última jornada de Tercera Federación con una ecuación tan simple como exigente: ganar para asegurarse el ascenso directo a 2ª RFEF y cantar el alirón en Tercera División 33 años después de aquella primera y última vez, en 1993. El premio está al alcance de la mano, pero todavía queda lo más difícil: rematarlo sobre el césped.

El equipo de Gonza Fernández llega líder, en plena inercia competitiva y con la posibilidad de devolver al Arosa a una categoría en la que solo militó una temporada. La cita, además, tiene todos los ingredientes de una final: derbi arousano, A Lomba empujando y un rival, el Céltiga, que acudirá sin la presión clasificatoria del conjunto local, pero con argumentos futbolísticos suficientes para complicar la tarde. «Estamos muy bien emocionalmente. Así lo siento porque es lo que transmite el vestuario y esperando al domingo», asegura el técnico arlequinado.

La semana, inevitablemente, es diferente. No todos los días un equipo prepara un partido que puede valer un ascenso y un título de liga. Aun así, Gonza insiste en que el Arosa no ha querido alterar su hoja de ruta. «Intentamos controlar lo que podemos controlar. Preparar el partido lo mejor posible. Esta semana puede ser la última y es distinta, pero no hemos cambiado nada», explica. La clave, sostiene, está en mantener la misma estructura mental que ha llevado al equipo hasta este punto: trabajo diario, confianza y concentración en el proceso.

Ese camino es el que ahora permite al Arosa depender de sí mismo. «El equipo fue dando pasos hacia adelante, afrontando los pequeños retos y ahora vamos a por el premio gordo», resume el entrenador. Gonza no oculta la ambición de cerrar la temporada con 70 puntos, el ascenso y el campeonato, pero también pone en valor lo ya construido: «Queremos conseguirlo, pero con la tranquilidad de que la temporada es muy buena. Es para estar contentos, satisfechos y ahora queremos rematarlo».

El Céltiga exigirá una versión seria y reconocible del Arosa. El técnico advierte del buen trato de balón del conjunto de A Illa, capaz de generar dudas si logra instalarse cómodo en el partido. Por eso, el plan arlequinado pasa por mandar desde el inicio. «Queremos ser un equipo que vaya a por el partido desde el inicio. Queremos decantarlo con una buena salida, que es uno de nuestros puntos fuertes este año», apunta Gonza, convencido de que la agresividad con y sin balón será determinante.

Los jugadores están a un paso de culminar el sueño perseguido los últimos cuatro años. / Iñaki Abella

Más allá del planteamiento, la gestión emocional aparece como uno de los grandes factores de la tarde. El ambiente será especial y la responsabilidad, enorme. «Todo es importante, pero es importante gestionar bien las emociones», recalca el técnico. El Arosa sabe que no le bastará con la ilusión. Tendrá que competir con cabeza, sostenerse en los posibles momentos de dificultad y recordar que una final también se gana desde la paciencia. «Sabemos que es un partido distinto y lo tenemos que afrontar con la mayor calma posible», añade.

La fortaleza en A Lomba es otro de los pilares sobre los que se apoya el vestuario. «En casa somos muy fuertes y queremos jugar el partido que queremos jugar», afirma Gonza, que pide poner «el foco en el fútbol» y asumir la responsabilidad sin convertirla en una carga. El técnico habla de orgullo por una temporada que ha tenido momentos buenos y malos, pero que llega a su desenlace con el equipo en el mejor momento. «La segunda vuelta que llevamos es una barbaridad, por creencia en lo que hacíamos y por trabajo», subraya.

El domingo, además, A Lomba tendrá un papel protagonista. Gonza quiere que la grada transforme la tensión en energía positiva y que acompañe al equipo hasta el último segundo. «Que la gente nos empuje porque lo merecen y nos merecemos todos el premio gordo», señala. El entrenador sabe que el objetivo es difícil, precisamente por eso le da tanto valor: «Es muy difícil conseguir lo que estamos haciendo».

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El Arosa está a 90 minutos de regresar a 2ª RFEF, de volver a ser campeón de Tercera y de cerrar una página histórica. «Tenemos la oportunidad de entrar en la historia del club y hay que darle mucha importancia», concluye Gonza. Todo se decidirá en A Lomba, donde el equipo quiere que el último paso sea el más celebrado.