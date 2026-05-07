Szeged, primera cita para Sieiro y Fontán

La primera cita internacional para el piragüismo arousano tendrá lugar este fin de semana en la ciudad húngara de Szeged, donde se disputa la I Copa del Mundo. En ella, la representación arousana corresponderá a dos palistas del Náutico O Muíño de Ribadumia, Adrián Sieiro y Manuel Fontán, que lucharán en embarcaciones diferentes, por hacerse con el título en un de las pruebas más exigentes y con mayor nivel de la canoa, el C-2 500.

La participación de ambos en esta Copa del Mundo arrancará el sábado con la celebración de las clasificatorias. El primero en salir a la pista será el palista Manuel Fontán a las 17.22 horas, que luchará por llegar a la final del domingo con su compañero Diego Domínguez, del Fluvial de Lugo. En la siguiente clasificatoria será el turno de Sieiro, que comparte embarcación con el madrileño Daniel Grijalba, del Piragüismo Aranjuez. Las dos embarcaciones tienen muchas opciones de clasificarse para la gran final, que se disputará el domingo, a partir de las 12.23 horas en Hungría.

La siguiente cita internacional para los dos palistas será en la ciudad alemana de Brandemburgo el siguiente fin de semana. En ambas citas inician su camino a poder participar en las Olimpiadas de Los Angeles en 2028.

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La flota Arousana también tiene prevista otra cita, aunque nacional, en este mes de mayo, con la celebración de los selectivos internacionales para el equipo júnior y la II Copa de España, que se celebrarán en el embalse de Trasona, Asturias, entre los días 21 y 24 de este mes.