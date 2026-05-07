Rugby 7
Fontecarmoa reunirá a 250 jugadores en el V Torneo Santa Rita
Os Ingleses cita a 18 equipos de las categorías M14 y M16 de Galicia y Portugal este sábado
Los campos de Fontecarmoa acogerán este sábado la quinta edición del Torneo Santa Rita de rugby 7, organizado por Os Ingleses Rugby Club y presentado en el Concello de Vilagarcía con la presencia del concejal de Deportes, Carlos Coira, y de David Lema y Diego Collazo, en representación de la entidad vilagarciana.
La cita reunirá a 250 jugadores de categorías M14 y M16, con equipos llegados de toda Galicia y Portugal. En total, competirán 10 conjuntos en M14 y 8 en M16, con presencia de siete clubes gallegos y tres portugueses en ambas categorías. El formato será de fase de grupos y cruces, con partidos de dos tiempos de siete minutos y actividad simultánea en los dos campos de Fontecarmoa.
Carlos Coira felicitó a Os Ingleses por la organización y animó a los vilagarcianos a acercarse a disfrutar de una modalidad «más espectacular si cabe» por su dinamismo, velocidad y ritmo. David Lema destacó que el torneo supone «una oportunidad para nuestros chavales y los de Galicia y Portugal» y subrayó su impacto en la hostelería local, con varios clubes que pernoctarán dos noches en Vilagarcía.
El club mantendrá además la tarjeta blanca, con la que premia los valores del rugby. Lema invitó al público a descubrir «esta versión olímpica» de un deporte que está dando muchas alegrías a Os Ingleses.
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