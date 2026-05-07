Fontecarmoa reunirá a 250 jugadores en el V Torneo Santa Rita

Los campos de Fontecarmoa acogerán este sábado la quinta edición del Torneo Santa Rita de rugby 7, organizado por Os Ingleses Rugby Club y presentado en el Concello de Vilagarcía con la presencia del concejal de Deportes, Carlos Coira, y de David Lema y Diego Collazo, en representación de la entidad vilagarciana.

La cita reunirá a 250 jugadores de categorías M14 y M16, con equipos llegados de toda Galicia y Portugal. En total, competirán 10 conjuntos en M14 y 8 en M16, con presencia de siete clubes gallegos y tres portugueses en ambas categorías. El formato será de fase de grupos y cruces, con partidos de dos tiempos de siete minutos y actividad simultánea en los dos campos de Fontecarmoa.

Carlos Coira felicitó a Os Ingleses por la organización y animó a los vilagarcianos a acercarse a disfrutar de una modalidad «más espectacular si cabe» por su dinamismo, velocidad y ritmo. David Lema destacó que el torneo supone «una oportunidad para nuestros chavales y los de Galicia y Portugal» y subrayó su impacto en la hostelería local, con varios clubes que pernoctarán dos noches en Vilagarcía.

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El club mantendrá además la tarjeta blanca, con la que premia los valores del rugby. Lema invitó al público a descubrir «esta versión olímpica» de un deporte que está dando muchas alegrías a Os Ingleses.