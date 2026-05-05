Xoel Otero sube a lo más alto del podio nacional con la selección gallega

El Atletismo Mazí de Vilagarcía formó parte este fin de semana de una página histórica para el atletismo gallego. La selección autonómica se proclamó campeona de España absoluta de pruebas combinadas por federaciones en el Estadio del Turia de Valencia, un título inédito desde que el campeonato se disputa con clasificación conjunta, sumando los puntos de hombres y mujeres. En ese logro hubo sello vilagarciano por partida doble: Xoel Otero compitió como atleta y Verónica Cores integró el cuerpo técnico del combinado gallego.

Galicia alcanzó el oro con un total de 24.434 puntos, por delante de Cataluña, segunda clasificada, y de la Comunidad Valenciana, que ejercía como anfitriona y cerró el podio. El triunfo adquiere todavía más dimensión por el nivel de los rivales, especialmente el del equipo valenciano, ganador de las dos últimas ediciones y dominador histórico de este formato, con siete títulos en su palmarés.

La aportación de Xoel Otero, natural de A Illa, resultó especialmente valiosa. El atleta del Mazí afrontaba en Valencia su primera competición después de la lesión sufrida antes del Campeonato de España Absoluto de Short Track, un contratiempo que obligó a modificar su preparación y a ajustar el camino hacia esta cita. Pese a ello, firmó 6.388 puntos, una marca que le dejó a solo 62 de la mínima A nacional para el Campeonato de España Sub23. Una señal evidente de que vuelve a competir a un nivel muy alto y de que mantiene intacto su margen de crecimiento en las combinadas.

Delegación de la selección gallega en Valencia. / Joan Estruch

Para Otero, además, este oro tiene un valor añadido. Es su primera medalla de oro absoluta en un Campeonato de España y confirma la progresión que ya había mostrado durante la pista cubierta, donde se colgó la plata en pruebas combinadas de categoría Sub23. Cada aparición nacional supone un nuevo escalón para un atleta que sigue consolidándose entre los nombres de referencia de su generación.

La selección gallega estuvo compuesta, además de por Xoel Otero, por Gerson Vidal Izaguirre y Jesús Arias en categoría masculina, y por Andrea Reija, Lucía Sánchez del Valle y Martina Gutiérrez en la femenina. En el apartado técnico, junto a la vilagarciana Verónica Cores también acudió Juan Trillo.

Noticias relacionadas

El resultado supone un excelente inicio de temporada al aire libre para los intereses del Atletismo Mazí. El club vilagarciano no solo estuvo representado en el campeonato, sino que participó de forma directa en un éxito colectivo de enorme prestigio para Galicia y con un significado especial para sus propios deportistas.