Fútbol | 3ª RFEF
El Arosa ofrece entradas a sus socios a mitad de precio para llenar A Lomba
La entrada sin carné costará 12 euros | Los menores de 16 años accederán gratis
El Arosa quiere que A Lomba presente el mejor ambiente posible en la última jornada de Tercera Federación, en la que recibirá al Céltiga con el título de liga y el ascenso directo en juego. El club apela al apoyo del arosismo y de toda Vilagarcía para dar «un último empujón» al equipo en la cita decisiva del domingo (18.00 horas).
Los socios accederán gratis, como durante toda la temporada, y podrán retirar hasta dos entradas para acompañantes a mitad de precio, a 6 euros cada una. Para el público general, la entrada única costará 12 euros, mientras que los menores de 16 años podrán acceder gratis al campo.
Las invitaciones para acompañantes de socios estarán disponibles en las oficinas del club: martes, de 17.00 a 21.00 horas; miércoles y jueves, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00; y viernes, de 11.00 a 13.00 horas. El Arosa agradece el respaldo recibido durante toda la temporada y confía en vivir una final con A Lomba volcada.
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