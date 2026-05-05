El Arosa ofrece entradas a sus socios a mitad de precio para llenar A Lomba

El Arosa quiere que A Lomba presente el mejor ambiente posible en la última jornada de Tercera Federación, en la que recibirá al Céltiga con el título de liga y el ascenso directo en juego. El club apela al apoyo del arosismo y de toda Vilagarcía para dar «un último empujón» al equipo en la cita decisiva del domingo (18.00 horas).

Los socios accederán gratis, como durante toda la temporada, y podrán retirar hasta dos entradas para acompañantes a mitad de precio, a 6 euros cada una. Para el público general, la entrada única costará 12 euros, mientras que los menores de 16 años podrán acceder gratis al campo.

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Las invitaciones para acompañantes de socios estarán disponibles en las oficinas del club: martes, de 17.00 a 21.00 horas; miércoles y jueves, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00; y viernes, de 11.00 a 13.00 horas. El Arosa agradece el respaldo recibido durante toda la temporada y confía en vivir una final con A Lomba volcada.