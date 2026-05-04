Fútbol / División de Honor
Victoria insuficiente para el Arosa
Los arlequinados dejan la máxima categoría del fútbol juvenil cuatro temporadas después
Cuatro temporadas después, el Arosa juvenil se despidió ayer de la División de Honor, lo hizo con una victoria que no fue suficiente para evitar el fatal desenlace ya que los arlequinados no dependían de si mismos para mantenerse.
El equipo vilagarciano fue capaz de rehacerse después de ver como el Racing de Ferrol se adelantaba en el marcador hasta en dos ocasiones en la primera mitad. Apenas había pasado un cuarto de hora cuando Aketx conseguía superar a Andrés, un tanto que neutralizaba poco después Iván Falcón. Justo antes de que se decretase el descanso, Dani González volvería a adelantar a los departamentales. Lejos de suponer un duro golpe para los arlequinados, estos reaccionaron de forma positiva en el inicio de la segunda mitad, cuando un penalti permitió a Iván Falcón anotar su segundo tanto de la tarde y establecer la igualada. En el minuto 61 Yeray completaba la remontada de los arlequinados, una remontada que sirve para despedirse de la División de Honor Juvenil.
Ficha Técnica:
2-3
RACING DE FERROL-AROSA
RACING DE FERROL: Aron (Rubén, m. 80), Íker Ares, Diego Rey, Hugo (Mario Álvarez, m. 62), Iago Estévez, Dani González, Joel Tenreiro, Quique (Joel Ferreira, m. 62), Marcos (Iago Carrera, m. 62), Álex Díaz y Aketx (Adrián, m. 62).
AROSA: Andrés, Roi, Mario (Yeray, m. 46), Iván Falcón, Pablo Martínez, David Sánchez, Marco Antonio (Matute, m. 46), Pablo Míguez (Mateo, m. 77), Iago Soto, Xavi Durán (Martín Lesta, m. 46) y Yago Domínguez (David Piñeiro, m. 67).
GOLES: 1-0, m. 16: Aketx; 1-1, m. 24: Iván Falcón; 2-1, m. 43: Dani González; 2-2, m. 55: Iván Falcón de penalti; 2-3, m. 61: Yeray.
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