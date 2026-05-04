Miguel Rodríguez y Uxía Soto vencen en Ribadumia

Miguel Rodríguez, del Supermercados Froiz, en la categoría Elite masculina y la sub-23 Uxía Soto en la categoría femenina fueron los grandes vencedores de la sexta edición de la XCO Kiwi Atlántico que se celebró ayer en Ribadumia, organizada por el club local en colaboración con la Federación Galega y con el Concello.

La lluvia fue protagonista durante la mañana, complicando la estabilidad a los ciclistas en algunos tramos del exigente circuito de 4,2 kilómetros que diseñó la organización, un circuito en el que se alternaban tramos técnicos y de fuerza y que ofreció momentos espectaculares a los que se acercaron a ver el desarrollo de la prueba en las diferentes categorías.

Participantes en la prueba de ayer en Ribadumia. / Iñaki Abella

El ganador de la prueba realizó seis vueltas al circuito en un tiempo de 1:28:43, ocho segundos menos que los que invirtió el segundo clasificado, su compañero de equipo en el Supermercados Froiz Jorge Aguín. El podio en la categoría masculina lo completo el ciclista del Toxo Ángel Maneiro, con un tiempo de 1:29:19.

En lo que se refiere a la prueba femenina, la vencedora fue la ciclista del Extol-Zambora Uxía Soto, que dio cuatro vueltas al circuito empleando un tiempo de 1:20:46. Soto nunca vio peligrar su triunfo en la prueba, ya que la segunda clasificada, Sarela Conde, del Academia Postal, cruzó la línea de llegada con un tiempo de 1:25:02. La tercera plaza fue para la ciclista del Máis que Bicis Fátima González, que completó el recorrido en un tiempo de 1:29:01.

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La lluvia hizo acto de presencia durante la prueba. / Iñaki Abella

Las tres ciclistas pertenecen a la categoría sub-23, siendo la vencedora en la categoría Elite la ciclista Patricia González, del Club Ciclista Ribadumia, que llegó a la línea de meta con un tiempo de 1:39:14.