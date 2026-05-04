Manu Santos: «Me queda la sensación de que podríamos haber sacado algo más»

El Mariscos Antón Cortegada viajará el sábado a Alcorcón con la eliminatoria abierta, pero sin margen para especular. La derrota por 68-70 en el pabellón Sara Gómez obliga a las vilagarcianas a ganar por más de dos puntos en la pista madrileña para superar la primera ronda del camino hacia la Liga Challenge, una carrera exigente que obliga a encadenar tres eliminatorias.

El primer asalto dejó en Manu Santos una sensación agridulce. El técnico reconoce el mérito de un Alcorcón que entró al partido con una marcha más, pero también entiende que su equipo estuvo lejos de su mejor versión. «No entramos bien al partido. Alcorcón entró mucho mejor a nivel de intensidad y dureza», analizó el entrenador, que puso el foco en los problemas defensivos del arranque, especialmente en la defensa del bloqueo directo.

El Cortegada consiguió rehacerse en el segundo cuarto. La mejora atrás permitió a las locales tomar el control y llegar al descanso con ventaja, alimentando la sensación de que el partido podía caer de su lado. Sin embargo, la segunda parte volvió a castigar a las de Vilagarcía con errores que, en una eliminatoria tan corta, pesan el doble. «Faltas en bonus que no tocan, algunos regalos en pérdidas que cuestan canastas fáciles, algún triple por despiste…», lamentó Santos.

Blanca Manivesa fue la máxima anotadora en el primer partido. / Iñaki Abella

El rebote defensivo fue otro de los grandes quebraderos de cabeza. Incluso en posesiones bien defendidas, Alcorcón encontró segundas opciones que le dieron aire y acabaron marcando la diferencia. Ahí estará una de las claves de la vuelta: igualar el nivel físico madrileño, elevar la dureza defensiva y evitar concesiones.

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Pese al golpe, el mensaje interno es de confianza. «Hay que ganar en Alcorcón, que es una lectura positiva, pero me voy con el sabor de boca de que podríamos haber sacado algo más», admitió Manu Santos. El Cortegada sabe que la eliminatoria sigue viva. Todo se decidirá el sábado, a las 19.30 horas, en cuarenta minutos a vida o muerte.