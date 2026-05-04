El Juventud de Cambados muestra todo su apoyo a David Conde

El Club Juventud de Cambados ha salido al paso de la polémica generada en redes sociales a raíz de un vídeo viralizado sobre la acción que dio origen al primer gol del Arosa en el derbi disputado el pasado sábado en Burgáns. La publicación puso en entredicho la actuación del portero amarillo, David Conde, y provocó una oleada de comentarios críticos hacia el guardameta.

La entidad cambadesa ha querido cerrar filas en torno a su jugador, canterano del Arosa y actualmente integrante de la plantilla amarilla. Directiva, cuerpo técnico y compañeros han trasladado su respaldo a Conde ante unas acusaciones que consideran especialmente graves por ir más allá de lo estrictamente deportivo.

Daniel González «Fol», director deportivo del Juventud de Cambados, expresó «nuestra más absoluta repulsa a una insinuación de tanta gravedad». El responsable deportivo entiende que este tipo de comentarios «trasciende lo futbolístico y señala a una persona de 20 años que quiere disfrutar del fútbol y a la que no se puede vilipendiar públicamente por un error».

El equipo, el club y la afición están del lado de su portero. / Iñaki Abella

Desde el club recuerdan, además, que no se puede cuestionar la profesionalidad de un futbolista por una acción puntual. «Apenas cinco minutos antes de esa desafortunada jugada hizo una parada extraordinaria a disparo de Rivera», señalan desde la entidad, que subraya también que el Arosa fue muy superior durante la primera parte y pudo marcharse al descanso con una ventaja mucho más amplia.

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El Juventud de Cambados recalca que el equipo necesitaba ganar para mantener alguna opción de evitar un descenso que ya ha quedado consumado, por lo que rechaza cualquier sospecha sobre la honradez de su portero. El club considera «totalmente desafortunada» una publicación que, a su juicio, «atenta contra la honradez deportiva y profesional de un gran portero y un gran deportista».