Piragüismo
El Náutico Pontecesures consolida su liderato en aguas del río Umia
La escuadra del Ullán se impone al O Muíño por escaso margen en la segunda prueba provincial
El Náutico Pontecesures fue el mejor equipo en la II Competición de la Liga Provincial de Pontevedra «O Noso Club» 2026 que se disputó en aguas del río Umia. La prueba, organizada por el Náutico O Muíño de Ribadumia, contó con más de 350 participantes de las categorías prebenjamín hasta la infantil, con las los más pequeños realizando un recorrido de 1.500 metros y los infantiles de 3.000.
La prueba se disputó en las inmediaciones del puente de Barrantes, con el río en perfectas condiciones para la práctica del deporte y con decenas de familiares de los más pequeños en la orilla animando en todo momento a los palistas.
El equipo de Pontecesures consiguió subirse a lo más alto del cajón, escoltado por los organizadores, que finalizaron en la segunda posición. Completó el podio el Club de Mar Ría de Aldán. Piragüismo Cambados y As Torres Romaría Vikinga se quedaron a las puertas al finalizar quinto y séptimo respectivamente.
En lo que respecta a los resultados individuales, los palistas arousanos consiguieron un total de 22 medallas (5 de oro, 8 de plata y 9 de bronce), brillando sobre todo los palistas del Náutico de Pontecesures y de As Torres Romaría Vikinga. Las medallas de oro las lograron Nuria Pérez del Illa de Arousa (Mujer Prebenjamín k-1), Antía Ares de As Torres (Mujer Infantil C-1), Lía Jamardo del Náutico de Pontecesures (Mujer Benjamín A), Marta Ordóñez del Náutico de Pontecesures (Mujer infantil B K-1) y Diego Miguéns de As Torres (Hombre Alevín B).
La próxima prueba de la Liga Provincial se disputará el 4 de julio en aguas de Pontecesures, con el Náutico como anfitrión. Las otras dos serán el 22 de agosto en Catoira y el 30 del mismo mes en aguas del Complejo Deportivo David Cal de Verducido.
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