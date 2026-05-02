El Cortegada se queda sin premio en casa

El tan esperado play off de ascenso a la Liga Challenge no ha comenzado de la mejor manera para el Mariscos Antón Cortegada, que cayó en el pabellón Sara Gómez por tan solo dos puntos (68-70) en un partido que fue muy igualado y de constantes alternativas en el marcador. Las de Manu Santos tendrán que acudir ahora a Madrid para tratar de conseguir superar la ventaja de dos puntos.

A las vilagarcianas les costó entrar en el partido y frenar a una Claudia del Amo que pronto comenzó a meter en problemas a la defensa local. Además, el equipo de Manu Santos no era capaz de activar su juego interior, con una Christabel Ezumah muy desdibujada y bien marcada por el equipo rival. Sin embargo, las vilagarcianas consiguieron recuperarse de esas dudas iniciales gracias a una gran Blanca Manivesa.

El segundo cuarto fue mejor para las vilagarcianas que, con muchas imprecisiones en el tiro, lograron ponerse por delante en el marcador. Las de Manu Santos ajustaron mejor en defensa y comenzaron a inquietar a su rival con su juego interior.

Tras el paso por los vestuarios, los dos equipos igualaron esfuerzos pero las visitantes encontraron en Nohemy Ipo el efecto desequilibrante del encuentro. La jugadora del Alcorcón anotó nueve de sus 17 puntos durante ese cuarto, sin que las vilagarcianas pudiesen frenarla. A ella se unió la lituana Miliauskaite, que en el último cuarto, anotaría ocho puntos que resultarían decisivos para el equipo visitante. Las madrileñas aprovecharon su acierto en el rebote ofendsivo para abrir brecha.

En el último cuarto, las vilagarcianas se vieron superadas en varios momentos del encuentro y, a falta de algo más de dos minutos, perdían por seis puntos (60-66). Tras un tiempo muerto de Manu Santos para intentar darle la vuelta al resultado, Blanca Manivesa y Gara Jorge, desde los tiros libres, colocaron al Mariscos Antón Cortegada en situación de darle la vuelta al partido a falta tan solo de 24 segundos. Sin embargo no acabaron de conseguirlo en los últimos segundos, donde el Alcorcón falló un triple de la mano de Claudia del Amo.

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Las vilagarcianas acudirán ahora a Alcorcón con el objetivo de revertir el resultado ante un Alcorcón que demostró en el Sara Gómez que no es un rival nada sencillo.