El Arosa ve muy cerca su meta

El Arosa ya toca el cielo. Los arlequinados están tan solo a un partido de regresar a la 2ª RFEF, un partido que disputarán en A Lomba ante un equipo que ya no se jugará absolutamente nada como es el Celtiga. Pocos podían imaginar hace tan solo cinco meses este escenario, cuando el Arosa parecía que no era capaz de arrancar y el Compostela acumulaba puntos y distancia para conseguir ese ascenso que tienen ahora los vilagarcianos en la mano. Los arlequinados tuvieron claro desde el primer momento que iban a sumar los tres puntos en Burgáns ante un Cambados que fue un espectro sobre el terreno de juego en la primera mitad, especialmente a partir del primer tanto. No sacarían el orgullo los amarillos hasta el segundo tiempo, cuando ya era demasiado tarde para evitar el descenso a la Preferente.

El duelo se inició con lo que parecía un ida y vuelta constante, un toma y daca constante que pronto se convirtió en un monólogo visitante ante un Cambados al que le pesaba la losa del descenso. Con esos mimbres, tenían que ser los visitantes los que rondasen con asiduidad el área contraria, alguna de ellas muy claras, como un balón rebotado en los pies de Álex Rey que no encontró portería.

Rivera trata de llevarse un balón ante la presión de Anxo. / Iñaki Abella

El partido se fue convirtiendo en un monólogo visitante con un cabezazo de Rivera que atrapó David Conde. Al Cambados le costaba mucho superar las líneas de presión que planteaba el Arosa y, en una de esas pérdidas, un centro de Martín Diz fue rematado por Rivera para que David Conde se luciese con una buena parada. Sin embargo, tan solo unos segundos después, el meta pifiaba en un centro lateral de Álex Rey. El portero, en su afán de despejar, enviaba al fondo de su propia portería el balón.

El tanto no cambió en nada el escenario, con un Cambados incapaz de crear y un Arosa lanzado y creando ocasiones de todo tipo para sentenciar cuanto antes. Anxo estuvo cerca de marcar otro autogol y Álex Rey cruzó en exceso ante la salida de David Conde, dos ocasiones que mostraban la debilidad de un equipo local que comenzaba a asumir la imposibilidad de mantenerse en Tercera.

El Arosa bajó el ritmo inicial y el Cambados comenzó a tener algún acercamiento, uno de ellos muy claro en un centro de Zalo que no remató Tiko por milímetros en boca de gol. Sin embargo, a los amarillos les faltaba claridad con el balón en los pies y rapidez mental para superar la presión arlequinada, algo que sucedía muy pocas veces. Parecía que el Arosa había bajado su ímpetu, pero llegó el minuto 36 y Manu Fernández cogió un balón en tres cuartos, hizo la pared con Martín Diz, que se la devolvió con el tacón para dejarle totalmente solo ante David Conde, al que superó por bajo.

El público vibró durante todo el partido. / Iñaki Abella

El segundo tanto desquició al Cambados, que sufrió la expulsión de Roberto Pazos en el banquillo y comenzaron a protestar absolutamente todo. Diego Iglesias rozó el gol en el descuento en un disparo que se fue rozando el palo de la portería de Chema.

El Cambados sacó la casta en el inicio del segundo tiempo. Los amarilllos comenzaron a rondar con peligro la portería contraria. Los amarillos tuvieron el tanto en el 50, en una bonita jugada de Grégor por banda izquierda, cuyo c entro al segundo palo fue rematado, totalmente solo, por Zalo, obligando a Chema a hacer una buena parada. El meta arlequinado volvería a lucirse dos minutos después, en un disparo lejano de Diego Iglesias que iba a la escuadra y que Chema atrapó con muchos apuros.

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El ímpetu del Cambados hizo mella en la confianza arlequinada. Al equipo de Gonza el balón en los pies le duraba muy poco. El ritmo del encuentro fue decayendo poco a poco, con un Arosa dedicado a dejar que pasasen los minutos y un Cambados que ya no era capaz de encontrar el dinamismo del inicio de la segunda mitad. Dieguito tardó demasiado en disparar y acabó estrellando el balón en Pacheco. Ese disparo fue el último estertor de un Cambados que se quedaría con diez por la expulsión de Tiko por doble amarilla poco antes del descuento.