La suerte se olvida del Céltiga y le sonríe al Atlético Arteixo

La suerte hace tiempo que se olvidó del Céltiga. Los isleños hace tiempo que están salvados, pero aspiraban a pelear por las plazas de play-off en los últimos encuentros, una lucha de la que han quedado descartados pese a ofrecer una buena imagen en muchos encuentros pero pagando cara su falta de efectividad en este tramo final de la liga. El encuentro ante el Atlético Arteixo fue una oda a esta situación, con un Céltiga que creó ocasiones de todos los colores, pero el balón se negó a entrar en la mayor parte de ellas.

La primera mitad fue muy igualada, con ambos equipos tratando de imponerse en el centro del campo. La primera ocasión fue para los locales, en un remate de Anxo que no acertó a introducir en la portería. Si lo consiguió Adri Otero en la meta contraria en una transición magnífica en la que el delantero coruñés logró ganarle la espalda a los centrales.

A partir de ese tanto, el Céltiga dio un paso adelante, especialmente en el inicio de la segunda mitad, con hasta tres mano a mano de Nico con el meta visitante, tomando la decisión errada en todos ellos. La igualada llegó en una pena máxima sobre Anxo que no falló Adri Rodríguez. Poco tiempo les duró la alegría a los isleños, ya que en el minuto 71, Brais enganchó un disparo desde fuera del área que se coló en la portería de Manu Táboas sin que este pudiese hacer nada.

Noticias relacionadas

Un cabezazo de Arnosi a puerta vacía que se fue alto fue el preludio del segundo tanto de Adri Rodríguez, que remató un centro medido de Marcelo al fondo de la portería visitante. Quedaba tiempo para culminar la remontada y el Céltiga se lanzó a por ello, pero cuando el encuentro expiraba, se encontró con un error en la salida del balón que permitió a David Rojo robar la pelota, superar a Manu Táboas y anotar a puerta vacía. Pese a ese golpe, los isleños todavía dispondrían de la oportunidad de igualar la contienda en la última jugada del encuentro. Fue en un balón que le cayó a Santi Figueroa, cuyo disparo superó al meta visitante, pero un defensa acertó a cruzarse en el camino del balón y evitar un tanto que haría un poco de justicia con lo visto sobre el campo del Salvador Otero.