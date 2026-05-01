El Arosa necesita una victoria y el Cambados un milagro

Casi tres décadas después, el campo de Burgáns volverá a revivir un duelo histórico entre el Cambados y el Arosa que acabará teniendo tintes trágicos, especialmente si concluye con empate o victoria de los arlequinados, ya que esos resultados certificarán el descenso de los locales. Ambos necesitan ganar y en el caso de los amarillos, esperar un milagro.

Los cambadeses se encuentran a seis puntos del Silva, los seis que quedan en juego, evitando todavía el descenso por el goal average favorable. Los amarillos necesitan la victoria y aguardar a que el Silva falle ante un Noia ya descendido. En caso de que eso ocurra, todavía les quedaría la posibilidad de vencer al Atlético Montañeros y aguardar una derrota del Silva en su visita a Arteixo. Cualquier otro resultado que se dé en el partido con el Arosa le condena a la Preferente, motivo por el que adelantó el encuentro, para no disputarlo en Burgáns ya descendido.

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Por su parte, los arlequinados están obligados a ganar si quieren seguir dependiendo de sí mismos en la última jornada de liga. El Compostela, que adelanto a este viernes su duelo con el Estradense, venció con un apretado 2-1 que les sitúa líderes a la espera de lo que hagan los arlequinados en Burgáns. El equipo de Gonza saltará al campo cambadés con el objetivo de seguir manteniendo su buena racha de resultados en este 2026, sin especular y buscando los tres puntos para llegar al duelo de la última jornada en A Lomba, ante un Céltiga que no se juega nada, con la posibilidad de regresar a la 2ª RFEF, el gran sueño que mantienen los arlequinados desde hace tres temporadas. Gonza es consciente de que el duelo con un Cambados herido «no va a ser fácil, ya que es un equipo que compite en todos los partidos hasta el final».