Gonza Fernández: «El equipo pide que llegue el partido»

El derbi de Burgáns llega cargado de urgencias, ilusión y cuentas pendientes. El Juventud de Cambados recibe este sábado al Arosa, a partir de las 18.45 horas, en un partido con mucho más que tres puntos en juego para los dos representantes arousanos de la categoría. Los amarillos necesitan ganar para conservar alguna opción de permanencia, siempre pendientes de que el Silva no puntúe en las dos últimas jornadas. Los arlequinados, por su parte, saltarán al campo conociendo ya el resultado del Compostela, que juega en la mañana del viernes y que es el único equipo que todavía puede arrebatarle el título de liga y el ascenso directo. Los santiagueses llegan a este tramo final a dos puntos del Arosa cuando solo quedan seis por disputarse.

Gonza Fernández, técnico del conjunto vilagarciano, compareció en la previa con un mensaje de calma, responsabilidad y ambición. El entrenador reconoce que el equipo llega reforzado tras el último resultado, pero insiste en que el foco debe estar puesto únicamente en lo que depende del Arosa. «Quedan dos partidos, tenemos que hacer nuestro trabajo y preparar lo mejor posible el partido. Si con ese partido puedes ser campeón, mucho mejor, pero lo hemos preparado como una semana más», señaló.

El contexto invita a mirar de reojo a Santiago, pero el técnico arlequinado no quiere que el marcador del Compostela altere la hoja de ruta. «Lo que pase en Santiago ya se verá. Seguro que se abre un escenario diferente en función del resultado, pero lo más importante es centrarnos en sacar los tres puntos en Burgáns», afirmó. En todo caso, Gonza sí lamentó que los horarios no estén unificados en una jornada con tanto en juego. «Lo normal es que fuesen horarios unificados. Se evitarían muchos problemas, pero solo nos toca adaptarnos», apuntó.

El técnico no entiende que la penúltima jornada no tenga horarios unificados. / Noe Parga

El partido también tendrá una enorme carga emocional para el Cambados, que afronta su última oportunidad real de seguir con vida en la pelea por la permanencia. El Arosa sabe que se encontrará a un rival obligado, competitivo y peligroso. «El Cambados siempre está en partido. En la situación en la que está lo hace muy peligroso. Tenemos que gestionar bien eso», advirtió Gonza, que considera clave que su equipo sea capaz de tener la pelota, instalarse en campo contrario y protegerse bien tras pérdida para mantener el control del encuentro.

El entrenador no espera un duelo desordenado desde el inicio, sino un partido largo, condicionado por el paso de los minutos y por las necesidades de cada uno. «No creo que vayan a tumba abierta porque los partidos duran lo que duran y eso es lo que tenemos que gestionar bien. Ellos tienen esa necesidad de ganar y a medida que pase el tiempo se va a manifestar más, pero nosotros también tenemos esa necesidad de victoria», explicó.

El Arosa llega a Burgáns en un buen momento anímico y competitivo. Gonza destacó la madurez de una plantilla que, a su juicio, ha crecido en seguridad, estabilidad y capacidad para manejar diferentes registros. «Las sensaciones que me desprende el equipo son muy buenas. Hay un clima de concentración, responsabilidad y máxima ilusión», subrayó. También quiso poner en valor que el grupo se encuentra cómodo en distintos escenarios de partido, una cualidad que puede resultar decisiva en un derbi de tanta tensión.

La afición arlequinada también está llamada a jugar su papel en Cambados. Con la posibilidad de acariciar el campeonato y el ascenso directo, se espera una importante presencia de seguidores del Arosa en Burgáns. «Ojalá vaya mucha gente. Es una señal de que la gente está ilusionada, conectada y quiere celebrar los triunfos del equipo. Juntos somos más fuertes y eso se va a notar el sábado», afirmó Gonza.

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El técnico quiere que sus jugadores disfruten del momento, pero sin distraerse del camino. Burgáns puede convertirse en una escala decisiva hacia el gran premio de la temporada. Para el Cambados, es una final por la supervivencia. Para el Arosa, otra oportunidad de demostrar que está preparado para rematar el trabajo.