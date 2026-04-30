Daniel García: «Cortegada me parece un equipazo»

El Mariscos Antón Cortegada afronta este sábado en el pabellón Sara Gómez una de esas noches grandes que pueden marcar el rumbo de una temporada. A partir de las 19.30 horas, el conjunto vilagarciano abrirá ante el Alcorcón la primera eliminatoria por el ascenso a Liga Challenge, una serie a doble partido que se resolverá por el marcador acumulado y que coloca de nuevo a las arousanas en el escaparate de la competición. La expectación también llega alimentada desde el otro lado de la pista, donde Daniel García, técnico del conjunto madrileño, no ocultó el respeto que le despierta el equipo de Vilagarcía.

«Cortegada me parece un equipazo, muy bien dirigido y con jugadoras determinantes», aseguró el entrenador del Alcorcón en la previa de una eliminatoria que se presenta exigente desde el primer salto inicial. García puso el foco en varias de las virtudes del conjunto vilagarciano, al que ve con una rotación «un poco más corta» que la de su equipo, pero con argumentos de mucho peso cerca del aro y en campo abierto. «Son grandes, tienen rebote y ritmo, aleros altas y Ezumah es una jugadora muy dominante», analizó.

El técnico madrileño también destacó la capacidad de Blanca Manivesa para condicionar el juego desde la dirección. «Es muy vertical en ataque», apuntó sobre una de las piezas llamadas a marcar el ritmo del Cortegada en una serie en la que cada posesión puede tener un valor doble. La eliminatoria, al disputarse solo a dos partidos, obliga a medir esfuerzos, controlar emociones y entender que no habrá margen para grandes desconexiones.

En ese sentido, García relativiza el peso del factor cancha. El Alcorcón cerrará la serie en su pabellón, pero antes deberá superar una primera prueba de máxima exigencia en Vilagarcía. «Jugártelo en tu campo todo el mundo lo firmaría, pero también tienes un poco de miedo en el primer partido fuera. Creo que el factor cancha no es tan determinante», afirmó. Para el entrenador visitante, la clave estará en entender la eliminatoria como «dos partes de 40 minutos», con la necesidad de saber gestionar tanto el marcador como los momentos de cada encuentro.

Las vilagarcianas están con la plantilla al completo. / Iñaki Abella

El precedente más cercano entre ambos equipos aparece todavía en la memoria del Alcorcón. La pasada temporada, las madrileñas se impusieron por un solo punto al Cortegada en la fase de ascenso. García, sin embargo, prefiere no concederle un valor excesivo a aquel resultado. «Han cambiado piezas. Somos equipos distintos, pero en esencia somos los mismos equipos», explicó, consciente de que las dinámicas, las plantillas y el contexto competitivo han variado desde entonces.

El Alcorcón llega a Vilagarcía con ambición declarada y sin esconder su meta. «Nuestro objetivo es ascender», subrayó García. El técnico considera que su equipo llega «muy preparado» y valora que la semana de margen le haya permitido ajustar detalles específicos para la serie. «No tanto sorpresa como tal, pero sí algún ajuste que te permite preparar mejor el partido», señaló.

La identidad del conjunto madrileño también parece clara. García define al Alcorcón como «un equipo alegre», con voluntad de correr, aumentar el número de posesiones y sostener un ritmo alto sin perder equilibrio entre el juego interior y exterior. «Somos polivalentes, el año ha sido fantástico. Ahora es un poco el gusanillo, la suerte que te acompañe en estas eliminatorias», admitió.

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El Sara Gómez dictará este sábado el primer capítulo. El Cortegada, arropado por su gente, buscará hacerse fuerte en Vilagarcía ante un rival que llega con respeto, argumentos y ambición. La eliminatoria nace igualada, con elogios cruzados, cuentas pendientes y un premio enorme en el horizonte.