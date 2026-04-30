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Fútbol | 3ª RFEF

El Céltiga tiene algo más que un triunfo en juego ante el Arteixo

Los de A Illa adelantan al viernes la despedida liguera en el Salvador Otero (17.30 horas)

Los de A Illa atraviesan por cuatro derrotas consecutivas.

Los de A Illa atraviesan por cuatro derrotas consecutivas. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

El Céltiga despide la temporada en el Salvador Otero y lo hace recibiendo esta tarde al Atlético Arteixo (17.30 horas). Si bien la clasificación apenas le ofrece estímulos a los de A Illa, la necesidad de sacarse el mal sabor de boca que le deja su racha de cuatro derrotas consecutivas.

Luis Carro, entrenador de los de A Illa, reconocía tras la derrota del pasado sábado en Noia que el equipo se debe a un escudo y a una afición, por lo que mostrar el mejor tono competitivo parece obligado ante el conjunto coruñés.

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Por el contrario, el Arteixo llega cómodamente instalado en la tercera plaza, si bien matemáticamente todavía tiene que certificarla porque aventaja al Estradense en 4 puntos a falta de 6 por jugarse.

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