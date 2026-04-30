Fútbol | 3ª RFEF
El Céltiga tiene algo más que un triunfo en juego ante el Arteixo
Los de A Illa adelantan al viernes la despedida liguera en el Salvador Otero (17.30 horas)
El Céltiga despide la temporada en el Salvador Otero y lo hace recibiendo esta tarde al Atlético Arteixo (17.30 horas). Si bien la clasificación apenas le ofrece estímulos a los de A Illa, la necesidad de sacarse el mal sabor de boca que le deja su racha de cuatro derrotas consecutivas.
Luis Carro, entrenador de los de A Illa, reconocía tras la derrota del pasado sábado en Noia que el equipo se debe a un escudo y a una afición, por lo que mostrar el mejor tono competitivo parece obligado ante el conjunto coruñés.
Por el contrario, el Arteixo llega cómodamente instalado en la tercera plaza, si bien matemáticamente todavía tiene que certificarla porque aventaja al Estradense en 4 puntos a falta de 6 por jugarse.
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