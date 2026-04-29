El Olimpic mete a más de 30 taekwondistas en el Gallego

El Club Olimpic de Vilagarcía volvió de Ponteareas con más de 30 billetes para el Campeonato Gallego de Taekwondo, que se disputará el próximo 9 de mayo en A Coruña. La entidad arousana firmó una destacada actuación en el Campeonato Provincial Escolar de Técnica, Freestyle y Exhibición, celebrado el pasado domingo 26 de abril.

La jornada dejó resultados relevantes en varias modalidades y confirmó el buen nivel competitivo del grupo. En poomsae, Oliver Arosa se proclamó campeón en categoría individual y sumó además una medalla de plata en pareja junto a Nora Lages. En freestyle, Miguel Cuevas alcanzó el tercer puesto en categoría cadete.

El Olimpic también brilló en exhibición. El equipo infantil logró la segunda posición con Nora Lages, Oliver Arosa, Lucas Oliveira, Izan Fontenla, Antón Escobar, Marc Dorado, Denis Rubianes, Alexia Leal, Mariña Vieira, Julieta Torrado, Iria Daponte y Zaira Abal. El conjunto cadete finalizó quinto con Miguel Cuevas, Aday Amoedo, Chiara Rey, Ainoha Ruíz, Iago Ferreirós, Lola Escobar, María García, Lucía Mondragón, Claudia Gómez y Valeria Gómez.

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El técnico Miguel Cuevas se mostró satisfecho con el rendimiento del grupo y destacó la importancia de «seguir trabajando» de cara a los próximos compromisos. El Gallego será ahora el nuevo reto para un club que confirma el buen momento de su cantera.