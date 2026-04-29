Cristina Loureiro llama a creer en el ascenso del Mariscos Antón Cortegada

El Mariscos Antón Cortegada inicia este sábado en el pabellón Sara Gómez el camino más ilusionante de la temporada. El equipo vilagarciano recibirá al Alcorcón a partir de las 19.30 horas en el partido de ida de la eliminatoria de ascenso a Liga Challenge, una cita que llega después de meses de trabajo, crecimiento y exigencia. En el vestuario hay prudencia, pero también una convicción compartida: el esfuerzo realizado durante todo el curso permite mirar al play off con ambición.

Cristina Loureiro, capitana del Cortegada, resume el estado del grupo con una palabra: ilusión. «Creo que todo el mundo está muy ilusionado. Físicamente estamos bien y la semana pasada, al no haber competición, pudimos meter más intensidad. Fue una de las mejores semanas de lo que va de año, dentro de una dinámica en la que tenemos una calidad muy alta en el día a día», explica.

La eliminatoria se jugará a ida y vuelta, un formato que la capitana valora de forma positiva pese a que el Cortegada no cuenta con la ventaja de campo. «Lo mental es muy importante. Vamos con ilusión, pero expectantes, porque tenemos muy claro que importan los 80 minutos», señala. Loureiro reconoce que la fase concentrada tiene atractivo, pero admite que el formato del doble duelo le transmite mayor tranquilidad: «En una fase, un mal día te puede dejar fuera. En una eliminatoria prima más la consistencia».

La capitana pide el máximo apoyo de la afición vilagarciana al baloncesto. / Noe Parga

Esa idea de constancia será uno de los ejes del plan de partido. El cuerpo técnico, con Manu Santos al frente, insiste en no mirar más allá de cada posesión. «Nos dice mucho que vayamos acción a acción. Es un trabajo de hormiguita. Si llegas empatado a los últimos minutos, la forma de afrontarlo es distinta, pero lo importante es cada acción», apunta la capitana.

El rival no es desconocido. Cortegada y Alcorcón ya se midieron en la fase del año pasado en Vilagarcía, en el segundo día de competición, y Loureiro identifica con claridad las claves del conjunto madrileño. «Tienen un equipo muy parecido al que vimos entonces. Es un equipo físico, que busca anotar en los primeros segundos de posesión y con jugadoras que cargan muy bien el rebote ofensivo», analiza. También advierte de su solidez como local, un factor importante pensando en la vuelta, por lo que el partido del Sara Gómez adquiere una relevancia especial.

Para el Cortegada, igualar el nivel de dureza será fundamental. El rebote, la defensa de la transición y la capacidad para frenar los puntos rápidos del Alcorcón aparecen como aspectos decisivos. «El rebote va a ser clave y también frenar esos puntos de contraataque en transición», insiste Loureiro.

El equipo no quiere mirar más allá del sábado, pero tampoco renuncia a soñar. La capitana tiene claro que una temporada de diez meses obliga a atravesar momentos de todos los colores, de juego y de ánimo, y que la fortaleza mental será determinante. «Todo el esfuerzo de todo el año merece soñar e ilusionarse con seguir pasando eliminatorias. Puede ser el año», afirma.

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Para que ese primer paso sea más fuerte, Loureiro lanza un mensaje directo a la afición: «Que vengan todos los posibles a animar, a hacer ruido y a ayudarnos todo lo posible». El Sara Gómez vuelve a tener una cita grande con el baloncesto femenino vilagarciano.