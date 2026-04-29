El Concello reconoce el trabajo y los logros del remo en Vilaxoán

El Concello de Vilagarcía homenajeó al Club de Remo Vilaxoán por sus éxitos en el Campeonato de España de bateles disputado en Álava. El alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira, recibieron al presidente Gelo Tarrío y a los deportistas para felicitarles por el histórico bronce del sénior masculino. Admeás, el batel femenino fue cuarto y las alevines octavas. «El bronce sabe a oro», destacó Tarrío, orgulloso de una final en la que el club se midió a clubes ACT. Además, el club también brilló en el Gallego.