Ribadumia reunirá a más de 350 palistas en la Liga Provincial

El entorno de las instalaciones del Club Náutico O Muiño de Ribadumia acogerá este sábado, 2 de mayo, la II Regata de la Liga Provincial de Pontevedra «O noso clube» 2026, una cita que volverá a reunir a buena parte del futuro del piragüismo gallego. La competición arrancará a partir de las 15.30 horas y contará con una participación muy elevada, con 21 clubes de toda Galicia y un total de 361 deportistas inscritos en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil.

La presentación oficial de la prueba se celebró este martes en el entorno del club anfitrión, con la participación del alcalde de Ribadumia, David Castro; el director deportivo del Club Náutico O Muiño, José Manuel Vázquez; el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea; la directora de Deportes de la Deputación de Pontevedra, Xisela Aranda; y la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García-Señoráns.

Un momento de la prueba del año pasado. / Iñaki Abella

Todos ellos destacaron la importancia de una competición que refuerza el papel del deporte base y que contribuye a promocionar el piragüismo en la provincia. La cita supone, además, una oportunidad para poner en valor el turismo deportivo y la capacidad de Ribadumia para acoger eventos que movilizan a deportistas, familias, técnicos y clubes procedentes de diferentes puntos de Galicia.

La regata contará con 361 barcos participantes y tendrá al Club Náutico O Muiño, en su condición de anfitrión, y al Náutico Pontecesures como los clubes con mayor representación en la línea de salida. Precisamente el conjunto de Pontecesures llega a Ribadumia después de imponerse en la primera prueba de esta competición provincial, celebrada el pasado fin de semana en aguas de Verducido.

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Con esta segunda cita, la Liga Provincial de Pontevedra «O noso clube» mantiene su apuesta por acercar la competición a los deportistas más jóvenes, fomentando la convivencia entre entidades y ofreciendo un escenario idóneo para que las nuevas generaciones del piragüismo gallego continúen acumulando experiencia. Ribadumia se prepara así para una tarde de deporte, cantera y ambiente náutico alrededor de O Muiño.