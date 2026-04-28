Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Decreto AlquileresRolls Royce chinaTromba de agua VigoGimnasios Low Cost VigoConvenio MetalDesguace FastnetGallego Forbes lujoMural Lula Goce Baiona
instagramlinkedin

Fútbol / 3ª RFEF

La gasolinera A Cabana venderá entradas para el Cambados-Arosa

El duelo se jugará el sábado a las 18.45 en Burgáns

La gasolinera A Cabana venderá entradas para el Cambados-Arosa | NOÉ PARGA

La gasolinera A Cabana venderá entradas para el Cambados-Arosa | NOÉ PARGA

Diego Doval

Vilagarcía

Los trabajadores de la gasolinera A Cabana, en Cambados, se vestirá de amarillo esta semana para apoyar al velero en su intento de salvar la categoría en 3ª RFEF. Allí estarán a la venta las entradas a 12 euros para los no socios del club de manera anticipada para el duelo vital tanto para Cambados como para Arosa (18.45 horas) aunque sea por objetivos divergentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents