La gasolinera A Cabana venderá entradas para el Cambados-Arosa

Los trabajadores de la gasolinera A Cabana, en Cambados, se vestirá de amarillo esta semana para apoyar al velero en su intento de salvar la categoría en 3ª RFEF. Allí estarán a la venta las entradas a 12 euros para los no socios del club de manera anticipada para el duelo vital tanto para Cambados como para Arosa (18.45 horas) aunque sea por objetivos divergentes.