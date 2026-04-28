Fútbol / 3ª RFEF
La gasolinera A Cabana venderá entradas para el Cambados-Arosa
El duelo se jugará el sábado a las 18.45 en Burgáns
Vilagarcía
Los trabajadores de la gasolinera A Cabana, en Cambados, se vestirá de amarillo esta semana para apoyar al velero en su intento de salvar la categoría en 3ª RFEF. Allí estarán a la venta las entradas a 12 euros para los no socios del club de manera anticipada para el duelo vital tanto para Cambados como para Arosa (18.45 horas) aunque sea por objetivos divergentes.
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