Tenis de Mesa
El Cambados certifica su permanencia imponiéndose al Boadilla
El Cambados seguirá un año más en División de Honor de tenis de mesa al certificar matemáticamente su permanencia después de firmar una victoria rotunda ante el Boadilla, al que superó por un inapelable 6-0 en una jornada redonda.
El equipo local no dio opción a su rival en un triunfo que le permite alcanzar con antelación el objetivo, asegurando su continuidad en una categoría de máxima exigencia dentro del tenis de mesa nacional.
La permanencia llega como premio al trabajo sostenido de una plantilla que ha sabido competir con regularidad y mantener la concentración en los momentos clave del curso. Desde el club se destaca el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los jugadores como factores determinantes para cerrar la salvación antes de afrontar las últimas jornadas.
Todavía quedan por delante los compromisos frente a Móstoles, Parla y Arteal de Santiago, citas que el equipo podrá disputar ya sin presión clasificatoria, pero con el reto de prolongar las buenas sensaciones. Con este resultado, Cambados consolida su crecimiento deportivo y refuerza su presencia en la élite estatal.
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