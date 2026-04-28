Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Decreto AlquileresRolls Royce chinaTromba de agua VigoGimnasios Low Cost VigoConvenio MetalDesguace FastnetGallego Forbes lujoMural Lula Goce Baiona
instagramlinkedin

Tenis de Mesa

El Cambados certifica su permanencia imponiéndose al Boadilla

Formaciones del Cambados y del Boadilla.

Formaciones del Cambados y del Boadilla. / Cedida

Diego Doval

Cambados

El Cambados seguirá un año más en División de Honor de tenis de mesa al certificar matemáticamente su permanencia después de firmar una victoria rotunda ante el Boadilla, al que superó por un inapelable 6-0 en una jornada redonda.

El equipo local no dio opción a su rival en un triunfo que le permite alcanzar con antelación el objetivo, asegurando su continuidad en una categoría de máxima exigencia dentro del tenis de mesa nacional.

La permanencia llega como premio al trabajo sostenido de una plantilla que ha sabido competir con regularidad y mantener la concentración en los momentos clave del curso. Desde el club se destaca el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los jugadores como factores determinantes para cerrar la salvación antes de afrontar las últimas jornadas.

Noticias relacionadas

Todavía quedan por delante los compromisos frente a Móstoles, Parla y Arteal de Santiago, citas que el equipo podrá disputar ya sin presión clasificatoria, pero con el reto de prolongar las buenas sensaciones. Con este resultado, Cambados consolida su crecimiento deportivo y refuerza su presencia en la élite estatal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents