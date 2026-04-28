Los arquitectos que estructuran el sueño del Mariscos Antón Cortegada

El Mariscos Antón Cortegada vuelve a asomarse al sueño del ascenso. Lo hará este sábado en el pabellón Sara Gómez, a partir de las 19.30 horas, en el primer partido de la eliminatoria ante Alcorcón. Detrás de cada partido hay otro encuentro que se juega mucho antes: el de las horas de vídeo, las cargas de trabajo, la prevención de lesiones, los informes, las rutinas físicas y la convivencia diaria. Ahí aparece el cuerpo técnico formado por Manu Santos, Álex Hermelo, Damián Pujales y Marcos Davila, una estructura que ha dado soporte al equipo en su segundo play off consecutivo.

El staff del Cortegada es prácticamente nuevo. Solo Damián Pujales continúa respecto al pasado curso. Manu Santos ya conocía a Marcos Davila y a Álex Hermelo, pero la temporada ha convertido al grupo en una pieza esencial del rendimiento colectivo. «Se generó un buen equipo. Estoy encantado del trabajo que hacen, tenemos muy buena relación y una buena química», explica Manu Santos. El primer entrenador destaca una idea común que ha marcado el día a día: «Compartimos filosofía y entendemos el trabajo de la misma manera». Esa visión se ha convertido en una de las claves de un curso que vuelve a colocar al Cortegada en el escaparate del ascenso. «Son gente con muy buena energía, muy positiva y constructiva, siempre dispuesta a todo para ayudar a las jugadoras», subraya Manu.

La exigencia se multiplica ahora ante Alcorcón. Álex Hermelo asume un papel importante en el análisis del rival. Su trabajo comenzó con tres semanas de antelación, prueba de la importancia que el cuerpo técnico concede a los detalles. «Normalmente mi tarea es el scouting rival. Veo tres o cuatro partidos y le doy sus normas de juego a Manu para que pueda preparar la semana», señala. El análisis se transforma en herramientas útiles: zonas de tiro, fortalezas, debilidades, tendencias ofensivas y comportamientos defensivos.

Para Álex Hermelo, el año también fue un proceso de crecimiento personal. «Estoy creciendo como entrenador. Con Manu cada día es un aprendizaje», explica. Destaca cómo el técnico principal orienta el trabajo del equipo, con atención a los básicos, al ritmo de juego y a la toma de decisiones. «Es una forma de entrenar que se puede extrapolar a mi realidad, que es el baloncesto base», añade.

La temporada también se ha construido desde la preparación física. Damián Pujales considera que el equipo llega en un buen momento. «Al finalizar la primera vuelta apretamos mucho en el día a día y encadenamos victorias. Salvar la plaza del play off a falta de tres jornadas nos permitió planificar y llegamos en un buen equilibrio entre descarga e intensidad», explica.

El control no se limita a la pista, también alcanza a los desplazamientos. «Los viajes son clave. Todos los autores que estudié dicen que el viaje hay que cuantificarlo como carga. No es sencillo, pero cuando tenemos desplazamientos muy duros solemos adaptar el resto de la semana», explica.

El cambio de formato del play off es, para el preparador físico, una buena noticia. «Nos favorece porque no te puedes jugar todo el año jugando cuatro días seguidos. Así hay más opción de planificar de una manera más racional», sostiene. La ampliación del cuerpo técnico ha supuesto un salto de calidad. «Trabajar con Marcos es una suerte, con Manu es un aprendizaje y Álex hace un gran trabajo», resume.

Marcos Davila, fisioterapeuta, completa esa estructura de apoyo diario. Su temporada se centró en el trabajo preventivo y en la recuperación, con un balance positivo salvo lesiones puntuales. La coordinación con Pujales ha sido constante. «Damián y yo hablamos todos los días de las jugadoras», explica. Esa comunicación ha permitido ajustar cargas y controlar molestias, acompañando a la plantilla hasta llegar al momento decisivo «con toda la plantilla al cien por cien».

Davila subraya la unión del grupo humano. «Fue un año muy bueno. Con Manu nos conocemos desde hace años y al final somos una piña todos», señala. En un vestuario con diferentes procedencias, la confianza ha sido clave. El fisioterapeuta considera que su presencia aporta tranquilidad a las jugadoras. «Me buscan para que las ayude. Les aporto seguridad en su trabajo y tienen buena predisposición», apunta. Estar cerca, detectar problemas a tiempo y ofrecer soluciones forma parte de ese trabajo silencioso que sostiene el rendimiento.

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El resultado es un cuerpo técnico compacto, cercano y meticuloso, capaz de acompañar a un vestuario que vuelve a competir por ascender. El Cortegada llega al play off con un plan, una plantilla preparada y una estructura que ha crecido al ritmo del equipo. El sábado, cuando el balón suba en Fontecarmoa, el foco estará en la pista y en las jugadoras. Pero buena parte de ese partido ya empezó a jugarse mucho antes, entre vídeos, informes, sesiones físicas, camillas, conversaciones y horas invisibles. Ahí se explica que el Mariscos Antón Cortegada vuelva a estar, por segundo año consecutivo, en la pelea por subir.