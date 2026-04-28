Esgrima
Araceli Bugallo firma dos podios en semanas consecutivas
La tiradora cambadesa del Compostela Esgrima ganó el Open Absoluto de Asturias y fue segunda en la Copa de España Máster en Madrid
Arousa
La tiradora cambadesa Araceli Bugallo, del Compostela Esgrima, completó dos fines de semana de alto nivel competitivo con sendos podios. El sábado 18 se proclamó campeona del Torneo Open Absoluto de Asturias, disputado en Oviedo, tras superar en cuartos a Lourdes Montes, en semifinales a Eva Díaz y en la final a Lucía Miranda por 15-12.
Una semana después, en la Copa de España Máster celebrada en Madrid, Bugallo volvió a subir al podio con una segunda posición. Tras ganar cinco asaltos en la fase de poules, avanzó hasta la final, donde cayó ante Rosa Cano por 10-7. Ahora solo restan los campeonatos gallegos de veteranos y absoluto.
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