Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salarios Médicos GaliciaViviendas Zona FrancaDolores VázquezAtacante TrumpAyudas LibrosEntrenador CondenadoJutglà
instagramlinkedin

Distinciones

La Xunta reconoce el mérito deportivo de Ana Abuín y del Céltiga

La veterana lanzadora de peso y el club de A Illa figuran entre las 51 distinciones que se entregarán este miércoles en A Coruña

Ana Abuín cuenta con varios títulos nacionales y europeos.

Ana Abuín cuenta con varios títulos nacionales y europeos. / Iñaki Abella

Diego Doval

Arousa

La Xunta de Galicia entregará el próximo miércoles, 29 de abril, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña, 51 distinciones al mérito deportivo. El Diario Oficial de Galicia publicó este lunes la relación de personas, entidades y organismos reconocidos por su trayectoria «notoria y ejemplar» en el deporte autonómico. Entre los galardonados figuran la veterana lanzadora de peso Ana Abuín Pazos, natural de Ribadumia y residente en Vilagarcía, y el Céltiga Club de Fútbol, distinguido en el año de su centenario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents