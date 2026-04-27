La Xunta reconoce el mérito deportivo de Ana Abuín y del Céltiga

La Xunta de Galicia entregará el próximo miércoles, 29 de abril, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña, 51 distinciones al mérito deportivo. El Diario Oficial de Galicia publicó este lunes la relación de personas, entidades y organismos reconocidos por su trayectoria «notoria y ejemplar» en el deporte autonómico. Entre los galardonados figuran la veterana lanzadora de peso Ana Abuín Pazos, natural de Ribadumia y residente en Vilagarcía, y el Céltiga Club de Fútbol, distinguido en el año de su centenario.