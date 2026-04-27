Remeseiro: «Hay que buscar el equilibrio entre tensión y tranquilidad»

Marcos Remeseiro habla desde la experiencia de quien ya ha vivido escenarios de máxima exigencia. El jugador del Arosa es una de las voces autorizadas del vestuario de Gonza Fernández en la semana en la que los arlequinados afrontan el penúltimo paso hacia el ascenso directo a 2ª RFEF. Con dos puntos de ventaja sobre el Compostela y dos jornadas por delante, el equipo vilagarciano tiene en sus manos la posibilidad de hacer realidad un objetivo que hace no tanto parecía lejano.

Remeseiro sabe de qué va esto. Ascendió dos veces a 2ª RFEF con el Bergantiños y ahora busca su triplete particular. En su trayectoria también quedan muchos play off con Cerceda, Fabril o Compostela, además de un ascenso vivido desde la distancia en su etapa juvenil con el Racing de Ferrol, cuando ya estaba en dinámica del primer equipo, aunque ese no lo siente como propio. Por eso mide cada palabra y huye de cualquier triunfalismo antes de visitar Burgáns.

La victoria ante el Boiro dejó una lectura clara. «Son partidos típicos de estas jornadas, en los que los dos equipos se juegan mucho. Son partidos cerrados, de arriesgar poco», reconoce el futbolista coruñés. El Arosa no mostró su versión más vistosa, pero sí la que exige este tramo de campeonato. «No hicimos nuestro fútbol más bonito, pero hacemos los partidos que tenemos que hacer. Somos un equipo fuerte y ahora toca jugar el fútbol que mejor nos viene para este momento», analiza.

El centrocampista no quiere ni euforia ni relajación. / FdV

Sin entrar a valorar la trayectoria del Compostela, que llegó a manejar once puntos de ventaja sobre los arlequinados, Remeseiro prefiere mirar hacia dentro. «Fuimos muy regulares, teniendo muy claro lo que tenemos que hacer. Pasar a depender de nosotros mismos es muy importante, pero nuestra mentalidad pasa por ganar en Cambados. Solo podemos pensar en ese partido. Luego ya se verá», afirma.

El centrocampista tiene claro que Burgáns no será una plaza cómoda. El Juventud de Cambados se juega la permanencia y eso convierte el derbi en una cita de máxima tensión. «Aunque están en una situación límite, no se van a dejar ir. Para salvarse tienen que hacer lo suyo y esperar a ver qué hace el Silva, pero nosotros no tenemos que esperar por nadie. Dependemos de nosotros mismos», recalca.

En el vestuario arlequinado la consigna es clara: controlar la euforia sin perder ambición. «Estamos a tope de motivación, de energía y con muchas ganas de hacer nuestro trabajo. Independientemente del Compos, tenemos que centrarnos en jugar bien y ganar. Esto te da un plus, pero tenemos que ir a machete», apunta Remeseiro. La clave, dice, pasa por encontrar «el término medio entre la tensión y la tranquilidad» y por que se respire esa sensación de que no dejar lugar a ningún atisbo de euforia.

El Arosa llega reforzado por su reacción tras el golpe ante el Compostela. Desde entonces, el equipo se repuso con victorias y porterías a cero, apoyado en una versión más práctica y competitiva. «Hace diez jornadas no jugaríamos así, pero ahora sabemos que hay que seguir en una línea de jugar muy práctico. Tener control del partido es nuestra premisa», insiste.

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Remeseiro también lanza un mensaje a la afición antes del desenlace. «Vamos todos a una. Los necesitamos porque nos dan mucha energía y lo que se consiga es para todos. Ojalá podamos celebrar el ascenso», concluye.