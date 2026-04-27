Pontecesures manda en Verducido

El embalse de Verducido abrió el pasado sábado la Liga Provincial de Pontevedra «O Noso Club 2026» con una primera jornada marcada por la alta participación de las categorías de base y por el triunfo del Club Náutico Pontecesures en la clasificación por equipos. La entidad cesureña cerró la competición con 6.460 puntos, liderando una cita en la que el Club Náutico O Muiño de Ribadumia también firmó una actuación sobresaliente para ocupar la segunda plaza con 5.966 puntos.

La jornada, dividida entre las pruebas de promoción por la mañana y las infantiles por la tarde, dejó protagonismo para varios clubes arousanos. Pontecesures sumó victorias y podios desde las primeras regatas, con el triunfo de Xiana Fabeiro en prebenjamín K1 femenino, la segunda plaza de Lía Jamardo en benjamín A, el podio de Andrea López en alevín A, el segundo puesto de Inés Villaverde en infantil B K1 y la victoria de Marcela Seco en infantil B C1.

O Muiño de Ribadumia también tuvo presencia destacada, con el segundo puesto absoluto por clubes y resultados como el tercer lugar de Daniela Somoza en prebenjamín o el podio de Carmen Pérez en alevín B. As Torres de Catoira dejó su sello con varios puestos de honor: Daniela Pacheco fue tercera en benjamín A, Lois Eiras y Adara Santiago subieron al podio en benjamín B y Diego Miguéns logró la victoria en alevín B masculino.

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El Piragüismo Illa de Arousa también encontró espacio entre los mejores con Nuria Pérez, segunda en prebenjamín, y Dyednubia Lojo, tercera en benjamín B. El CMDC Breogán de O Grove abrió la mañana con la victoria de Mark Cabaleiro en prebenjamín K1 masculino, reforzando el peso de la cantera arousana en el estreno provincial.