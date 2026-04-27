Balonmano
El Asmubal homenajea a Juan Costas con un empate que cierra ciclo
Las meañesas pusieron el colofón a la temporada con tablas ante A Cañiza (26-26)
El Inelsa Solar dice adiós a la temporada con un empate en Coirón (26-26) ante A Cañiza. Un resultado que le deja en la octava posición en una liga de 14 equipos, y con la permanencia, que era el objetivo, logrado.
El final fue momento para la despedida de Juan Costas, con el pabellón aplaudiéndole y jugadoras y club agasajándolo con sendos recuerdos: una pizarra para dibujar nuevas jugadas en su futuro, y un lote de conservas delicatassen gallegas.
Costas se emocionaba: «doy las gracias a todos, especialmente a las jugadoras por la entrega en este partido, yendo a más para arrancar un empate ante el segundo clasificado y poder acabar yo este ciclo con un resultando muy digno después de tanta derrota en este tramo final.
Agregó que «deseo lo mejor para el club, para jugadoras y para la afición meañesa… Me voy, pero por las canchas nos veremos».
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