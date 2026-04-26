Instalaciones
Pontecesures y Barrantes invertirán en A Bouza y en el Ramón Diéguez
Pontecesures y Ribadumia recibirán más de 200.000 euros de la Deputación de Pontevedra para mejorar sus campos de fútbol Ramón Diéguez y A Bouza, en Barrantes.
En Pontecesures, la ayuda supera los 94.000 euros y permitirá actuar en las edificaciones auxiliares. Se renovarán pavimentos y ventanas, se crearán dos nuevos vestuarios, se actualizarán redes y suministros y se instalará un nuevo calentador. Además, el vestuario actual pasará a acoger la sala de directiva. En la cantina se sustituirá la cubierta, se renovarán fachadas, instalación eléctrica y se creará una terraza.
Ribadumia recibirá cerca de 108.000 euros. La actuación contempla la sustitución de carpinterías exteriores, solución de filtraciones, mejoras en la cubierta, bajantes y fachadas, además de nuevas puertas interiores, ventilación, soporte metálico para el marcador y adaptación eléctrica.
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