Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atentado contra TrumpTransformación Plaza de EspañaAbusos laboralesVillareal - CeltaDe Mali al CunqueiroUn año del gran apagón
instagramlinkedin

Instalaciones

Pontecesures y Barrantes invertirán en A Bouza y en el Ramón Diéguez

El campo de A Bouza verá mejoradas sus condiciones.

El campo de A Bouza verá mejoradas sus condiciones. / Iñaki Abella

Diego Doval

Arousa

Pontecesures y Ribadumia recibirán más de 200.000 euros de la Deputación de Pontevedra para mejorar sus campos de fútbol Ramón Diéguez y A Bouza, en Barrantes.

En Pontecesures, la ayuda supera los 94.000 euros y permitirá actuar en las edificaciones auxiliares. Se renovarán pavimentos y ventanas, se crearán dos nuevos vestuarios, se actualizarán redes y suministros y se instalará un nuevo calentador. Además, el vestuario actual pasará a acoger la sala de directiva. En la cantina se sustituirá la cubierta, se renovarán fachadas, instalación eléctrica y se creará una terraza.

Noticias relacionadas

Ribadumia recibirá cerca de 108.000 euros. La actuación contempla la sustitución de carpinterías exteriores, solución de filtraciones, mejoras en la cubierta, bajantes y fachadas, además de nuevas puertas interiores, ventilación, soporte metálico para el marcador y adaptación eléctrica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
  2. La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
  3. La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
  4. Fallece el fundador de la escuela viguesa Dance Academy
  5. Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
  6. Detenidas en Vigo tres mujeres de una misma familia por un presunto entramado de trata y explotación sexual
  7. La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
  8. La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo

La alcaldesa critica que el nuevo centro de salud tiene agua desde enero y sigue sin abrir

La alcaldesa critica que el nuevo centro de salud tiene agua desde enero y sigue sin abrir

Pontecesures y Barrantes invertirán en A Bouza y en el Ramón Diéguez

Pontecesures y Barrantes invertirán en A Bouza y en el Ramón Diéguez

El Celta enseña al Arosa la puerta de salida de la élite

El Celta enseña al Arosa la puerta de salida de la élite

La Entrimeña celebra sus cuarenta años en la avenida de Balaídos

Ourense realiza su primera macrosinfonía sobre dos ruedas

La villa de Arbo agota sus lampreas

La villa de Arbo agota sus lampreas

El portero del Zaragoza propina un puñetazo a un jugador del Huesca tras ser expulsado

El portero del Zaragoza propina un puñetazo a un jugador del Huesca tras ser expulsado

Ana Pontón subraya la sintonía del BNG con el PT de Lula en defensa de la paz y la justicia social

Ana Pontón subraya la sintonía del BNG con el PT de Lula en defensa de la paz y la justicia social
Tracking Pixel Contents