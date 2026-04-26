Un penalti deja la permanencia del Cambados bajo respiración asistida

El Juventud de Cambados dejó su permanencia en 3ª RFEF en un lugar que ahora mismo parece casi inalcanzable. La derrota en Ponte dos Brozos ante el Atlético Arteixo (1-0) dejó gravemente herido a un equipo amarillo que afrontará las dos últimas jornadas con una ecuación tan clara como exigente: sumar los seis puntos que quedan y esperar que Silva y Noia, que se miden entre ellos la próxima jornada, sean víctimas de un sorpaso que mantenga abierta la esperanza.

El golpe duele todavía más por la forma. Los de Pénjamo saltaron al campo plenamente conscientes de la importancia de lo que estaba en juego y ofrecieron una respuesta competitiva desde el primer minuto. La concentración, la intensidad y el orden de los visitantes hicieron difícil pensar que entre ambos equipos mediasen 25 puntos en la clasificación. El Arteixo se aproximaba con frecuencia a la portería de David Conde, pero fue el Cambados el que dispuso de la mejor ocasión para adelantarse. Rodri, a puerta vacía, envió un remate al larguero que no hizo más que hurgar en una de las heridas que más ha lastrado al conjunto de Burgáns durante toda la temporada: la falta de gol.

Esa sensación de estar haciendo muchas cosas bien se mantuvo incluso después del descanso. El Juventud siguió bien posicionado, sin perderle la cara al partido y tuteando al Arteixo en prácticamente todos los registros, también en la tenencia de la pelota. Edi Valverde, con un disparo cruzado, añadió más argumentos a la sensación de que los amarillos merecían regresar a Cambados con las manos llenas o, al menos, con algo a lo que agarrarse en la clasificación.

Sin embargo, cuando más cómodo parecía encontrarse el equipo visitante, llegó el detalle que cambió la tarde. Un desajuste defensivo derivó en un penalti sin discusión en el minuto 68. Pablo Agulló, con la jerarquía de los veteranos, no desaprovechó la oportunidad para batir a David Conde y aliviar, de paso, la mala sensación con la que llegaba su equipo tras el 6-0 encajado en Boiro siete días antes.

De ahí al final, el Cambados mantuvo la voluntad de empatar, pero también volvió a encontrarse con sus dificultades para generar ocasiones claras ante un Arteixo que se hizo fuerte en las inmediaciones de su área y consiguió que pasasen pocas cosas. El esfuerzo no tuvo premio y el margen de error ya ha desaparecido.

Ahora solo queda ganar y esperar acontecimientos para que el Juventud pueda seguir soñando con no perder una categoría que costó 27 años recuperar. La primera final, y de momento la única, llegará el próximo domingo en Burgáns ante un Arosa que también se jugará ser campeón de liga. Ahí es nada.

Ficha del partido:

1 - 0

ATLÉTICO ARTEIXO: Carlos García, Pablo Agulló, Jorge Tomé (Hugo García, min. 88), Fabio, Marcos Aller, Pablo Martínez (David Rojo, min. 63), Jota (Diego Lamas, min. 84), Rubo, Pablo Naya (Queijeiro, min. 63), Moreta y Adri Otero.

JUVENTUD DE CAMBADOS: David Conde, Álex Fer, Fran, Rodri, Tavares, André (Seydou, min. 78), Anxo (Valverde, min. 78), Zalo (Noel Chaves, min. 71), Diego Iglesias (Dieguito, min. 71), Gregor y Tiko (Nico, min. 86).

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GOLES: 1-0, min. 68: Pablo Agulló, de penalti.