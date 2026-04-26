Fútbol / 3ª RFEF
El Céltiga se traiciona a sí mismo ante el Noia (3-0)
Luis Carro calificó el primer tiempo como «lamentable e indigno de un equipo de Tercera División»
El Céltiga volvió a mostrar en Noia la cara más amarga de una segunda vuelta que se le está haciendo demasiado larga. Sin nada en juego a nivel clasificatorio, el equipo de A Illa cayó por 3-0 ante un rival que necesitaba ganar para mantener vivas sus opciones de permanencia en 3ª RFEF y que compitió con una intensidad muy superior.
Luis Carro no escondió su decepción tras un primer tiempo que calificó como «lamentable e indigno de un equipo de Tercera División». El Noia puso sobre el campo todo lo que el Céltiga no fue capaz de ofrecer: energía, intensidad, atrevimiento y actitud para competir un partido.
El 1-0 llegó en una transición por banda que Áxel culminó tras un centro lateral al área. Apenas hubo reacción visitante, más allá de una buena acción de Anxo sin rematador y un disparo de Julio Rey. El 2-0 retrató de nuevo la fragilidad celeste: un saque de banda mal defendido permitió a Javi Muíño girarse dentro del área y rematar sin oposición.
El Céltiga mejoró tras el descanso, sobre todo en actitud. Fue más valiente, acumuló córners y obligó a intervenir al portero local, pero no encontró el gol ni siquiera desde el punto de penalti, donde Adri Rodríguez falló una pena máxima. El Noia sentenció en el minuto 80 con el 3-0 de Kanté, en una acción casi calcada al segundo tanto, de nuevo tras un saque de banda.
«Estamos manchando la enorme temporada que hemos hecho. Nos debemos a un club que representamos», lamentó Carro, dolido por una imagen que exige orgullo propio en el tramo final.
Ficha del partido:
3 - 0
NOIA: Brais Vázquez, Paco, David Noya (Piñeiro, min. 52), Xabi, Izan, Constenla, Fabio (Rodri Fernández, min. 60), Áxel Juan Barros, min. 70), Rachu (Kanté, min. 70), Mario Regueiro y Javi Muíño (Adrián González, min. 52).
CÉLTIGA: ´Antón Pérez, Santi Figueroa (Álex Rodríguez, min. 63), Pedro Delgado (Guille, min. 72), Martín Sánchez, Rubi Casás, Giráldez, Julio Rey (Munín, min. 63), Nico, Marcos Blanco, Anxo y Adri Rodríguez.
GOLES: 1-0, min. 18: Áxel; 2-0, min. 30: Muíño; 3-0, min. 80: Kanté.
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