El Celta enseña al Arosa la puerta de salida de la élite

El Arosa juvenil se despidió de la División de Honor con una derrota tan dura como definitiva. El 1-6 encajado ante el Celta confirmó el descenso del equipo de David López «Perú» a Liga Nacional, después de cuatro temporadas compitiendo en la máxima categoría del fútbol juvenil español. A falta de una jornada, los arlequinados quedan antepenúltimos, a tres puntos del Compostela, pero con una desventaja de trece goles en el average que convierte la permanencia en una misión imposible.

El partido no tuvo concesiones por parte del campeón. El Celta llegó a Vilagarcía con la liga ya ganada, pero con la Copa de Campeones en el horizonte y con una alineación de máximo nivel. El conjunto vigués no reservó efectivos y puso de inicio incluso a jugadores en dinámica del filial.

El Arosa resistió durante el primer tramo. Aguantó hasta después del primer parón de hidratación, pero el 0-1 abrió la herida. Llegó en un córner botado por Jorge Sálamo que Raúl Cirveches cabeceó a la red. El golpe desordenó a los locales y el Celta olió la fragilidad. Pérez-Lafuente aprovechó un robo en campo contrario para marcar desde la frontal. Seis minutos después, el mismo jugador repitió con otro disparo lejano.

El tramo final de la primera parte fue una avalancha visitante. Sergio Beltrán avisó con un remate al larguero y, poco después, firmó el 0-4 con una acción de enorme calidad. El partido quedó visto para sentencia y el Arosa se marchó al vestuario con el descenso ya asomando de forma inevitable.

En la segunda mitad, «Perú» movió el banquillo y el Arosa mejoró con balón y trató de competir con más pausa, aunque la distancia en el marcador condicionaba cualquier intento de reacción. El Celta volvió a acelerar en la recta final y amplió la renta.

El tanto del honor llegó al final. Matute provocó un penalti y él mismo lo transformó para cerrar el 1-6. Fue un pequeño consuelo en una tarde triste para el Arosa, que dice adiós a la élite juvenil.

Ficha del partido:

1 - 6

AROSA: Adri; Lesta, Roi, Mariom Pablo Míguez; Iago Soto, David Sánchez, Yaguito; Xavi, Pablo y Marco Antonio. También jugaron David Piñeiro, Haruto, Matute, Xandre y Yeray Núñez.

CELTA: Iván Pérez; Alexandre Fraga, Mario Prado, Raúl, Jorge Sálamo; David Sueiro, Pedro Ildefonso, Kibet, Anthony Khayat, Sergio Beltrán, Jorge Pérez-LaFuente. También jugaron: Iago Barreiros, Ángel Dávila, Noya, Cristian Carro y Suleman.

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GOLES: 0-1, min. 25; Raúl; 0-2, min. 34: Pérez-Lafuente; 0-3, min. 40: Pérez-Lafuente; 0-4, min. 43: Sergio Beltrán; 0-5, min.83: Iago Barreiros; 0-6, min. 86: Ángel Davila; 1-6, min. 89: Matute, de penalti.