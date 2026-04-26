El Arosa se sitúa a dos derbis del ascenso

El Arosa ya está a dos partidos de ser campeón. Cumplió con su parte en A Lomba, derrotó al Boiro y, horas después, recibió el empujón que necesitaba desde As Somozas, donde el empate del Compostela le devolvió el liderato. A falta de dos jornadas, los de Gonza Fernández mandan con dos puntos de ventaja sobre los compostelanos y tienen por delante dos derbis, ante Cambados y Céltiga, para ganar la liga 33 años después y la puerta del ascenso directo a 2ª RFEF.

No fue una victoria brillante. Fue, sobre todo, una victoria imprescindible. De esas que se explican mejor desde la clasificación que desde el juego. El Arosa tenía que ganar y ganó, aunque lo hiciese en un partido áspero, trabado, con menos fútbol que emoción y con la importancia del resultado pesando sobre cada balón dividido.

El Boiro, además, llegaba con la ambición de seguir peleando por meterse en play off. Los barbanzanos vendieron cara su piel y obligaron al Arosa a vivir una mañana incómoda, sin continuidad con balón y con muy poca capacidad para generar ocasiones. El equipo local se adelantó pronto y después se agarró al marcador con una seguridad defensiva que terminó siendo su principal argumento.

Acción que da origen al único gol del partido. / Noe Parga

El único gol llegó en una acción que resumió buena parte del partido: más insistencia que elaboración, más tensión que belleza. Remeseiro dibujó una línea de pase a Martín Diz en un saque de banda. El atacante ganó línea de fondo y puso un centro tenso, bajo y atrás. Iago Martínez, en su intento por evitar el remate de Rivera en boca de gol, acabó introduciendo el balón en su propia portería. El 1-0 cambió el escenario y colocó al Arosa donde quería: por delante, protegido y con la posibilidad de gestionar el partido desde el orden.

A partir de ahí, el Boiro trató de ir hacia adelante. El Arosa, por su parte, pareció aceptar pronto que su mejor noticia era que pasasen pocas cosas. El duelo se fue cerrando, cada ataque moría antes de convertirse en ocasión y las áreas apenas aparecieron. Adri Castro lo intentó con un disparo lejano que se marchó fuera. Poco después, Pacheco tuvo que aparecer para salvar un remate del propio Adri Castro. El Arosa, pese a jugar en casa y con el marcador a favor, no fue capaz de probar a Borja Rey entre los tres palos durante toda la primera mitad. El descanso llegó con ventaja vilagarciana, pero también con la sensación de que el partido seguía abierto.

La segunda parte mantuvo el mismo guion, aunque con un Boiro cada vez más asentado en campo contrario. De nuevo un saque de banda generó una situación peligrosa para los visitantes, con una sucesión de remates dentro del área entre un bosque de piernas. La acción terminó con Luis Castro salvando bajo palos un último intento de Juanma que pudo significar el empate. Fue uno de esos momentos que sostienen una candidatura al título tanto como un gol en el área contraria.

La afición arlequinada ve más cerca que nunca el ascenso. / Noe Parga

El paso de los minutos no mejoró al Arosa en ataque. Los de Gonza Fernández se mostraron inoperantes en lo ofensivo, mientras el Boiro acumulaba más balón y presencia en campo rival. Juanma volvió a intentarlo con un disparo que Chema blocó arriba. La respuesta local llegó por fin con un tiro de Martín Diz, el primero entre los tres palos del Arosa, demasiado centrado. Más tarde, Gabri Palmás tuvo una transición favorable, pero su remate salió manso.

El Boiro, lejos de rendirse, apretó en el tramo final. Casais no aprovechó un servicio de Landeira cuando se quedaba solo delante de Chema, sin acertar ni a controlar ni a rematar. Poco después, el propio Casais cruzó un disparo sin consecuencias. La ocasión más clara llegó en una transición en la que un disparo de Landeira tocó en la defensa y cayó a pies del delantero visitante. Casais se revolvió y disparó al poste tras tocar en Edgar, en la acción que heló A Lomba.

El Arosa resistió, seguro atrás incluso cuando el Boiro volcó sus últimas fuerzas sobre su área. Una falta lateral final, con Borja Rey incorporado al ataque, fue el último intento visitante y el pitido final desató el alivio en A Lomba. No había sido un partido para la memoria por el juego, pero sí puede acabar siéndolo por su valor. Y a estas alturas, cuando el ascenso directo está tan cerca, ganar también es una forma de jugar. Ahora cuidado con el fuego amigo.

Gonza Fernández: «Cada vez entendemos mejor lo que requiere el encuentro» Al término del choque, Gonza Fernández quiso poner en valor una victoria con mensaje. «Son partidos de este momento de la temporada, que se deciden por este tipo de situaciones. Los equipos ya no están tan frescos como al principio cuando se pueden ver partidos más abiertos y más atractivos. Ahora va de esto, de sacar los resultados. Sacamos un partido muy complicado. Después de perder contra el Compostela parecía que ya no íbamos a tener opción de ser campeones, pero las seguimos teniendo». Sobre el juego desarrollado expuso que «después del gol jugamos demasiado directo. Lo que mejor hicimos fue ponernos por delante y demostrar que somos un equipo maduro, que cada vez entendemos mejor lo que requiere el encuentro. Tuvimos un par de ocasiones para el 2-0, no fuimos capaces y no quedaba otra que defender lo que teníamos».

Ficha del partido:

1 - 0

AROSA: Chema, Susavila, Pacheco (Edgar, min. 83), Samu Santos, Luis Castro, Manu Fernández, Remeseiro, Concheiro (Yoel Crespo, min. 83), Martín Diz (Iñaki, min. 77), Rivera (Lombao, min. 65) y Álex Rey (Gabri Palmás, min. 65).

BOIRO: Borja Rey, Yosi (Zambrana, min. 79), Arán, Iago Martínez, Samu Araujo (Casais, min. 79), Mario Romero, Enjamio, Mario Prol, Juanma (Landeira, min. 63), Yago García (Facu Moreyra, min. 53) y Adri Castro (Insúa, min. 63).

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GOLES: 1-0, min. 18: Iago Martínez, en propia puerta.