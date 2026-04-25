Balonmano / División de Plata Femenina
Juan Costas pone fin a su ciclo en Meaño en el duelo ante Leganés
Meaño
Última jornada de liga en la que al Inelsa Solar le toca recibir en Coirón a un Cañiza que se juega sus opciones al título (19.00 horas). Los visitantes, segundos, a un punto de líder Leganés, está obligado a ganar y esperar que el Leganés pierda.
Para el Inelsa Solar, aún no jugándose nada en tabla, el partido tiene su componente emocional por cuanto supone la despedida de Juan Costas del banquillo. Después de 5 años, el mosense dirigirá el último partido del cuadro meañés. Razón por la que afición y jugadoras tratarán de rendir homenaje al técnico que hizo crecer al cuadro meañés.
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