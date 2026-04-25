Fútbol / 3ª RFEF
El Cambados viaja a Arteixo con la vital necesidad de sumar
El Céltiga, con ánimo de salir de su crisis, tambien adelanta a hoy su visita al Noia
El Juventud de Cambados quiere dormir hoy fuera de posiciones de descenso. Para ello no queda otra opción que sumar los tres puntos ante el Arteixo (18.00 horas) a la espera de lo que mañana haga el Silva en Vilalba.
Pénjamo, técnico de los amarillos, tiene bien claro que «nos enfrentamos a un rival que cuenta con jugadores muy peligrosos en zonas avanzadas y con mucha calidad en sus jugadores interiores, donde no podemos permitir que se sientan comodos. Nuestro nivel en el trabajo y esfuerzo al igual que en los duelos tiene que ser alto».
Añade Pénjamo que «necesitamos recuperar esa solidez defensiva y acertar en la finalización ya que somos capaces, sobre todo en estas últimas semanas, de generar situaciones de gol, pero nos falta ese paso de acertar».
El Céltiga, por su parte, visita al Noia (18.00 horas) con la firme intención de dejar atrás su racha de tres derrotas consecutivas. Enfrente, un rival como el barbanzano que tiene que ganar para mantener opciones reales de salvar al categoría. Por su parte, los de A Illa necesitan ganar para no seguir cayendo en la clasificación. n
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Ya en vigor: los propietarios gallegos no pueden exigir dos meses de fianza por el alquiler de una vivienda
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»