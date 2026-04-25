El Cambados viaja a Arteixo con la vital necesidad de sumar

El Juventud de Cambados quiere dormir hoy fuera de posiciones de descenso. Para ello no queda otra opción que sumar los tres puntos ante el Arteixo (18.00 horas) a la espera de lo que mañana haga el Silva en Vilalba.

Pénjamo, técnico de los amarillos, tiene bien claro que «nos enfrentamos a un rival que cuenta con jugadores muy peligrosos en zonas avanzadas y con mucha calidad en sus jugadores interiores, donde no podemos permitir que se sientan comodos. Nuestro nivel en el trabajo y esfuerzo al igual que en los duelos tiene que ser alto».

Añade Pénjamo que «necesitamos recuperar esa solidez defensiva y acertar en la finalización ya que somos capaces, sobre todo en estas últimas semanas, de generar situaciones de gol, pero nos falta ese paso de acertar».

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El Céltiga, por su parte, visita al Noia (18.00 horas) con la firme intención de dejar atrás su racha de tres derrotas consecutivas. Enfrente, un rival como el barbanzano que tiene que ganar para mantener opciones reales de salvar al categoría. Por su parte, los de A Illa necesitan ganar para no seguir cayendo en la clasificación. n