El Arosa se agarra a A Lomba para perseguir el título

El Arosa afronta este domingo en A Lomba, a partir de las 12.00 horas, un derbi de máxima exigencia ante el Boiro. El equipo de Gonza Fernández llega a la cita con la necesidad de sumar los tres puntos para seguir presionando al Compostela en la pelea por el campeonato y la plaza de ascenso directo. Los arlequinados confían en convertir el respaldo de su afición en un factor decisivo ante un rival siempre incómodo, en un duelo marcado por la tensión clasificatoria y por el valor emocional de cada jornada en este tramo final de liga.