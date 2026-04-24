Jéssica Bouzas ya es Deportista de Honor de Vilagarcía

El Salón García volvió a convertirse en el punto de encuentro del deporte vilagarciano. La XXXIII Festa do Deporte Local reunió a más de 200 personas en una gala que combinó reconocimientos, memoria, orgullo colectivo y la constatación de que Vilagarcía atraviesa uno de los momentos más fértiles de su historia deportiva reciente. La noche terminó con el nombre de Jéssica Bouzas Maneiro como gran protagonista. La tenista fue elegida, por tercer año consecutivo, mejor deportista local de 2025, un galardón que la convierte ya en Deportista de Honor.

Bouzas no pudo estar presente en el acto, pero su figura sobrevoló toda la ceremonia. Fue su padre, José Bouzas, quien recogió el premio en su nombre en un Salón García lleno para una ocasión que volvió a medir la dimensión de sus méritos. La vilagarciana firmó un año de enorme peso competitivo, con presencia en los cuatro grandes torneos del circuito, octavos de final en Wimbledon, liderazgo de la selección española en la Billie Jean King Cup y entrada en el Top 50 mundial, alcanzando el número 40 de la WTA, la mejor posición histórica del tenis gallego.

El desenlace llegó después de una gala en la que también optaban al máximo reconocimiento Irene Noya, Pedro Muñoz, Pedro Torrado y Yago Vicente, todos ellos con méritos de nivel internacional o nacional. La nómina de aspirantes reflejó la amplitud del deporte local: desde el bronce mundial sub-19 de Irene Noya con la selección española de baloncesto hasta los títulos mundiales y nacionales de Pedro Muñoz en kenpo; desde el oro europeo sub-23 de Pedro Torrado en piragüismo hasta las medallas continentales y estatales de Yago Vicente en salvamento y socorrismo.

Los cinco finalistas junto al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. / Noe Parga

Pero la Festa do Deporte Local fue mucho más que la elección de su mejor deportista. La gala dejó uno de sus momentos más sentidos con el reconocimiento póstumo a Adela Miguéns Muñiz, atleta, entrenadora y figura esencial en la historia de la Fundación Municipal de Deportes. Su recuerdo provocó una ovación atronadora, larga y profundamente emotiva con su hija Iria sobre el escenario, que puso en pie el valor de quienes construyen deporte desde la base, muchas veces lejos del foco, pero siempre cerca de los clubes, de los niños y de las pistas.

Los reconocimientos se fueron sucediendo en una ceremonia concebida como homenaje coral a quienes hacen crecer la actividad deportiva en Vilagarcía. Ero Pons recibió la mención como técnico deportivo por su trabajo en la Federación Galega de Vela y en el equipo olímpico español de la clase 49er, mientras que Isidoro Canabal fue distinguido por su labor al frente del Basket Base Club y por su compromiso con la cantera.

El propio Basket Base Club tuvo también protagonismo como entidad, en una temporada marcada por éxitos deportivos y por el ascenso del equipo sénior a la 3ª Federación Española. El San Martín Club de Fútbol recibió el reconocimiento a sus 75 años de historia, una trayectoria ligada a Vilaxoán y al fútbol de base. En el apartado empresarial, Mariscos Antón fue distinguido por su apoyo al equipo sénior de la A.D. Cortegada, mientras que Rafa Sabugueiro Sánchez recibió la mención de medios de comunicación por su labor de divulgación, visibilidad y acompañamiento al deporte local.

La gala también reservó espacio para el deporte inclusivo, con el reconocimiento a Special Olympics Galicia, y para los eventos que han contribuido a situar a Vilagarcía como sede deportiva, caso de la Federación Galega de Balonmán por la organización de la Copa y la Supercopa de Galicia en la ciudad. La distinción a la trayectoria deportiva fue para Fátima Diz Barcala, primera mujer en obtener el cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu en Galicia.

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Entre aplausos, nombres propios y una emoción compartida, la Festa do Deporte Local volvió a reivindicar la fuerza de una ciudad que compite, organiza, educa y reconoce. La noche coronó de nuevo a Jéssica Bouzas, pero también dejó claro que el mayor premio de Vilagarcía es la comunidad deportiva que llena sus pabellones, campos, pistas y escenarios.