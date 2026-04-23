La vía olímpica para el Náutico O Muíño

Del 8 al 10 de mayo en la ciudad húngara de Szeged y del 14 al 17 del mismo mes en la ciudad alemana de Brandemburgo se disputarán las copas del Mundo de piragüismo donde habrá representación de la comarca de O Salnés. Será a través de los piragüistas del Náutico O Muíño de Ribadumia Manuel Fontán y Adrián Sieiro, que van a participar en la distancia olímpica del C-2 500, aunque lo harán como rivales directos, ya que el primero compite en la embarcación con Diego Domínguez (Fluvial de Lugo) y el segundo con Daniel Grijalba (Piragüismo Aranjuez).

Contar con dos embarcaciones garantiza al club de Ribadumia la presencia de uno de sus miembros en todas las competiciones internacionales de esta distancia que se van a disputar este año en la categoría absoluta, además de tener a ambos en la lucha por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

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En el caso de Fontán, el palista del O Muíño había logrado tres plazas para las copas del mundo después de vencer en el C-1 500 y ser segundo en el C1 1.000, pero el gran objetivo del canoísta es el C-2 500, donde también venció el selectivo disputado en Verducido, por lo que ha renunciado a las dos primeras pruebas para centrarse en el trabajo que viene desarrollando con Diego Domínguez desde el inicio de la temporada en Mallorca. Si la embarcación de Fontán fue la primera en el selectivo de Verducido, la de Sieiro ocupó la segunda plaza lo que le abrió las puertas de estas dos pruebas internacionales.