Salvamento
El Vilagarcía firma varios puestos de finalista en el Campeonato de España juvenil, júnior y absoluto
Pedro Costa y Damián Lage rozan el podio con sendos cuartos puestos en 200 obstáculos
Los deportistas del Club Vilagarcía completaron un notable papel este fin de semana en la piscina olímpica de Castellón, escenario del Campeonato de España juvenil, júnior y absoluto de salvamento. La actuación más destacada llegó en la prueba de 200 obstáculos, en la que Pedro Costa y Damián Lage se quedaron a las puertas de las medallas con un cuarto puesto en categoría absoluta y juvenil, respectivamente. Lage fue además décimo en 50 remolque juvenil.
Yago Vicente firmó una de las actuaciones más completas, con la novena plaza en 200 obstáculos, además de meterse en las finales B de 50 remolque y 100 combinada, concluyendo en los puestos 14 y 10. En júnior, Anxo Tourís acabó 17º en 200 obstáculos y 11º en 200 supersocorrista.
También compitieron Xoel Castro, 10º en 200 obstáculos y 15º en 100 combinada; Marcos García, 17º en 200 obstáculos; Anne Vicente, 10ª en 200 obstáculos; y Mariña Cores, 17ª en 200 obstáculos y 100 combinada y 10ª en 200 supersocorrista. Por equipos, el relevo juvenil fue octavo en 4x25 remolque.
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