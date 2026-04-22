El Vilagarcía firma varios puestos de finalista en el Campeonato de España juvenil, júnior y absoluto

Los deportistas del Club Vilagarcía completaron un notable papel este fin de semana en la piscina olímpica de Castellón, escenario del Campeonato de España juvenil, júnior y absoluto de salvamento. La actuación más destacada llegó en la prueba de 200 obstáculos, en la que Pedro Costa y Damián Lage se quedaron a las puertas de las medallas con un cuarto puesto en categoría absoluta y juvenil, respectivamente. Lage fue además décimo en 50 remolque juvenil.

Yago Vicente firmó una de las actuaciones más completas, con la novena plaza en 200 obstáculos, además de meterse en las finales B de 50 remolque y 100 combinada, concluyendo en los puestos 14 y 10. En júnior, Anxo Tourís acabó 17º en 200 obstáculos y 11º en 200 supersocorrista.

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También compitieron Xoel Castro, 10º en 200 obstáculos y 15º en 100 combinada; Marcos García, 17º en 200 obstáculos; Anne Vicente, 10ª en 200 obstáculos; y Mariña Cores, 17ª en 200 obstáculos y 100 combinada y 10ª en 200 supersocorrista. Por equipos, el relevo juvenil fue octavo en 4x25 remolque.