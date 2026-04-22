Balonmano
El Rasoeiro cierra la liga con derrota en Poio (32-19)
Arousa
El Rasoeiro cerró la temporada en Primera Autonómica con una derrota en su visita al Poio por 32-19. La decimonovena de un curso en el que el descenso se convirtió en ineludible para el equipo azul.
Ya a la llegada del descanso, los locales doblaban en el marcador a los azules (12-6). Una tendencia que se mantuvo inalterable en los segundos 30 minutos.
En Segunda Autonómica, El Asmubal Croquetería Crack cayó a domicilio por 33-23 ante un Moaña que se jugaba el título de liga. Por parte meañesa, goles para Moldes (5), Dasilva (5), Poceiro (4), David (4), Thiago (3) y Breogán (2). A falta de una jornada, el Asmubal cierra con el octavo puesto el grupo que juega por el título.
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