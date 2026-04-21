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El Concello de Vilagarcía homenajea al Os Ingleses por su ascenso a División de Honor B

Un momento del homenaje en el salón de plenos.

Un momento del homenaje en el salón de plenos. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

Plantilla, cuerpo técnico y directiva del Os Ingleses recibieron un reconocimiento en el Concello de Vilagarcía por una excelente temporada rubricada con el ascenso a División de Honor B. Con una delegación encabezada por el alcalde Alberto Varela y el concejal de Deportes, Carlos Coira, el gobierno local quiso poner en valor el trabajo realizado por la entidad, tanto en lo que respecta al primer equipo como a las categorías de formación. Ahora el club ya trabaja en sentar las bases para acometer el salto de categoría.

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