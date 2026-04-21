Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan Vivienda GaliciaExportaciones GaliciaBote salvavidas insumergibleBruselas AP-9Vigués Flotilla GazaInspección educativaBarcelona - Celta
instagramlinkedin

Voleibol

Cambados fue una fiesta del voleibol con la fase final autonómica femenina

Cambados fue una fiesta del voleibol con la fase final autonómica femenina | IÑAKI ABELLA

Cambados fue una fiesta del voleibol con la fase final autonómica femenina | IÑAKI ABELLA

Diego Doval

Cambados

El voleibol ha encontrado en Cambados un lugar de celebración extraordinario. La última demostración de ello fue la disputa en el pabellón de O Pombal de las finales del Campeonato Xunta de Galicia Voleibol Sénior Femenino. Un evento que tuvo al XAV Cambados no solo como anfitrión, sino también como participante de una fase final que ganó el Voleibol Pontevedra tras imponerse en el partido clave a las compostelanas del Vista Real (0-3). Las cambadesas fueron cuartas tras caer ante el Dompavoley (2-3) y luego de caer en semifinales ante el Finca Real (1-3).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents