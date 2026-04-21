Cambados fue una fiesta del voleibol con la fase final autonómica femenina

El voleibol ha encontrado en Cambados un lugar de celebración extraordinario. La última demostración de ello fue la disputa en el pabellón de O Pombal de las finales del Campeonato Xunta de Galicia Voleibol Sénior Femenino. Un evento que tuvo al XAV Cambados no solo como anfitrión, sino también como participante de una fase final que ganó el Voleibol Pontevedra tras imponerse en el partido clave a las compostelanas del Vista Real (0-3). Las cambadesas fueron cuartas tras caer ante el Dompavoley (2-3) y luego de caer en semifinales ante el Finca Real (1-3).