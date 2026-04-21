Las aficiones del Arosa y del Cambados toman el protagonismo

La Tercera RFEF entra en su tramo decisivo y, con ella, también el papel de las aficiones cobra una dimensión todavía mayor. Arosa y Juventud de Cambados afrontan los últimos pasos de la liga regular con objetivos muy distintos, pero con una necesidad compartida: sentirse arropados por su gente en el momento en el que más pesa cada punto. Los vilagarcianos siguen empeñados en pelear hasta el final por el título, mientras el conjunto cambadés busca agarrarse a la categoría en una recta final cargada de tensión.

En A Lomba, el partido del próximo domingo ante el Boiro, previsto para las 12.00 horas, se presenta como una de esas citas marcadas en rojo. Será el penúltimo encuentro como local del Arosa en esta fase regular y el club ha vuelto a activar el medio día de ayuda al club aprobado en la asamblea de socios. De este modo, los abonados deberán retirar un suplemento de 6 euros para acceder al campo, con la posibilidad además de sacar una entrada adicional al mismo precio para un acompañante. La venta estará operativa hasta el viernes en las oficinas del club, mientras que el domingo en taquilla ya no se despacharán esas entradas bonificadas para acompañantes. El público general pagará 12 euros y los menores de 14 años podrán acceder gratis.

Los cambadeses viajarán sin margen de error a Arteixo. / Iñaki Abella

La medida busca dar fuerza al equipo en un encuentro de enorme valor competitivo, en un momento en el que el Arosa necesita convertir A Lomba en un factor diferencial para sostener sus aspiraciones de pelear por la primera plaza hasta el último suspiro. El mensaje de la entidad es claro: el empuje desde la grada puede resultar decisivo en un duelo en el que hay mucho más que tres puntos en juego.

También en Cambados se mira a la afición como un aliado imprescindible. El Juventud ha decidido fletar un autobús para facilitar el desplazamiento de seguidores al partido del sábado por la tarde en el campo del Arteixo, una salida exigente en la lucha por la permanencia. El viaje costará 10 euros y partirá a las 15.30 horas desde O Pombal, con los billetes a la venta en la gasolinera de A Cabana. La iniciativa queda supeditada a reunir un mínimo de 40 aficionados, cifra necesaria para que el desplazamiento pueda llevarse a cabo. En caso contrario, la directiva devolverá el importe.

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Con sus circunstancias y sus urgencias particulares, tanto Arosa como Juventud de Cambados han lanzado el mismo llamamiento en este cierre de temporada: convertir la fidelidad de sus aficionados en un impulso real para seguir creyendo.