El Inelsa Solar cae ante el Fuentes Carrionas en un partido marcado por la mala suerte y el infortunio (33-30)

Quinta derrota del Inelsa Solar en las seis últimas jornadas. Esta última en tierras palentinas ante el Fuentes Carrionas. Con la permanencia sellada hace tiempo y el plantel justo, las meañesas se dejaron ir en este final de liga. Juan Costas no hizo sino repartir minutos entre las juveniles, con el objetivo de rodarlas pensando que la suya es la hornada futura para temporadas venideras. Para entonces ya no estará Costas, pero su trabajo quedará como legado para continuar en la categoría.

Ante el Carrionas, partido igualado. Arrancó con un parcial de 1-3 que al poco se torció. Se rehicieron las verdinegras ofreciendo un pulso que, a lo largo del choque, sostuvieron sobremanera la juvenil Raquel Muñiz (imponente, con 11 goles) y la omnipresente Laura Miniño (8). La última renta meañesa fue el 8-10 para luego irse dos abajo al descanso (14-12).

Regresaron a la cancha las meañesas sin mordiente (18-14). Aun así, el Inelsa Solar logró conectarse para ponerse por delante (23-25). Los últimos cinco minutos estuvieron marcados por el infortunio. Primero, tres palos en dos ataque consecutivos y una rigurosa exclusión de Laura Miniño. Además, una presión local ahogó al Inelsa Solar, encajando varias acciones al contragolpe y un parcial final de 5-1.

Pese a la derrota, no se altera el octavo puesto del Inelsa Solar, no pudiendo aprovechar la derrota del Gijón para copar su séptimo puesto. Por delante, queda una única jornada.

Ficha del partido:

FUENTES CARRIONAS PALENCIA - INELSA SOLAR ASMUBAL

33 - 30

FUENTES CARRIONAS PALENCIA: Vega y Safa; Alonso (3), Nuria, Laso (2), Nahia, Olea (6), Mostoni, Valbuena, Vargas (9), Aitana (5), Sioud (6), Emma (1), Yasira y Lucía.

INELSA SOLAR ASMUBAL: Irene y Uxía; Currás, Ballada (3), Vera (4), Domínguez, Miniño (8), Romero (2), Villar, Muñiz (11), Vanesa (1) y Shaila (1).

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MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 8-7; 14-12; 21-21; 33-30.