Fútbol | 3ª RFEF
Eladio Oubiña, presidente del Cambados: «Si ganamos los tres partidos nos salvamos»
El conjunto cambadés pierde la autonomía en la pelea por la permanencia, mientras el Arosa mantiene vivo el pulso por el título y el Céltiga acusa el desgaste de una segunda vuelta cada vez más cuesta arriba
El desenlace de la liga regular en el grupo gallego de la Tercera RFEF ha dejado a los tres representantes arousanos instalados en estados de ánimo muy distintos, con el Juventud de Cambados como principal foco de preocupación a falta de solo tres jornadas para el final. El conjunto de Burgáns atraviesa su momento más delicado del curso después de caer por 0-3 ante el Noia, un resultado que no solo ha supuesto un duro golpe anímico, sino que además lo ha empujado a la zona de descenso en el tramo más comprometido de la temporada.
La derrota ha dejado al equipo de Pénjamo sin margen de autonomía para asegurar su continuidad en la categoría. El Juventud ya no depende exclusivamente de sí mismo y está obligado a recortar terreno sobre el Silva, al que necesita aventajar en tres puntos de aquí al 10 de mayo para conservar la plaza. La situación es límite, pero en el club amarillo nadie quiere rendirse antes de tiempo. El presidente de la entidad, Eladio Oubiña, lanzó un mensaje de resistencia en un momento decisivo: «Quedan tres partidos. Está muy difícil, pero no está imposible. Tenemos que luchar hasta el final».
El máximo dirigente cambadés fue incluso más allá al exigir una reacción inmediata de la plantilla, apelando al compromiso con la historia del club y con su entorno. «La plantilla tiene que dar un paso al frente de una vez por todas por respeto al club, a los aficionados y a la directiva», señaló Oubiña, convencido de que todavía hay espacio para la esperanza. Su cálculo es claro: «Si ganamos los tres partidos tengo claro que nos salvamos». Aunque asume que la permanencia no está ya enteramente en manos del Cambados, insiste en que el primer paso pasa por no fallar en lo propio.
En esa misma línea, el presidente reclamó a sus futbolistas una respuesta de carácter para afrontar un cierre de campeonato en el que no cabe ya ningún ahorro. «Solo le pido el esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias. La actitud es innegociable. Tenemos que dar hasta nuestro límite. Tenemos que ir al 120 %», manifestó. En Cambados, el objetivo inmediato pasa por recomponer el ánimo de un vestuario golpeado y convertir la presión en un impulso competitivo que mantenga viva la fe hasta el último día.
En un escenario muy distinto se mueve el Arosa, que ha recuperado buena parte de su optimismo tras vencer en O Barco y aprovechar el empate del Compostela para seguir plenamente metido en la pelea por el campeonato. Los arlequinados saben que sus opciones de regresar 33 años después a la cima de la categoría pasan por sumar un punto más que el conjunto santiagués en estas tres últimas fechas. El calendario les propone un cierre de máxima exigencia, con tres derbis consecutivos ante Boiro, Juventud de Cambados y Céltiga, este último en A Lomba.
En el vestuario de Gonza Fernández la consigna es clara: centrar toda la energía en lo controlable y no distraerse con cuentas ajenas. El duelo con el Boiro monopoliza la atención de un equipo que, además, ya se ha asegurado matemáticamente la segunda posición, un premio que le garantizaría el factor campo en las dos eliminatorias autonómicas del play off en caso de no lograr el ascenso directo.
Por su parte, el Céltiga sigue inmerso en una dinámica preocupante. La tercera derrota consecutiva ha reforzado la sensación de que la segunda vuelta se le está haciendo demasiado larga al conjunto isleño, instalado en una tendencia descendente que contrasta con la ilusión de otras fases del campeonato.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»