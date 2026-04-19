El Umia sorprende al Atios con su efectividad

Se enfrentaban el colista, el Umia, con el segundo clasificado, el Atios, en la jornada en la que existían muchas posibilidades de que se certificase el descenso rojillo. Este se confirmó, pero también se confirmó la sorpresa de un Umia al que le salió buen casi todo lo que intentó, mientras el Atios se estrelló una y otra vez en ataque y cometió errores bastante groseros en defensa.

Apenas habían transcurrido tres minutos de juego cuando en un saque de banda al corazón del área, el balón quedó suelto para que Xandre Abal fusilase a Loureiro. El tanto obligó al Atios a dar un paso al frente mientras el Umia aguardaba agazapado a la contra. Los visitantes comenzaron a tener ocasiones, pero el segundo tanto del partido llegaría para el Umia. Fue en un error garrafal de la cobertura visitante que permitió a Xandre Abal plantarse solo ante el portero y superarle por bajo.

El acoso al que el Atios sometió a los locales tendría premio poco después en un penalti tan inocente como claro que Gullón. Cuatro minutos después llegaría para los visitantes un nuevo jarro de agua fría en otro saque de banda que la defensa rechazó hacia la banda izquierda, desde donde se puso un centro al corazón del área que remató sin oposición Adrián para anotar el tercero.

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En la segunda mitad, el Atios se lanzó a por la remontada y hubo momentos en que la tuvo muy cercana, sobre todo a raíz del golazo anotado por Aitor Rodríguez en un disparo desde la frontal que se coló por la escuadra. A partir de ese tanto, el partido fue un monólogo por parte del Atios hasta el descuento, cuando fue expulsado Rubén. La derrota reduce las opciones del Atios de acercarse al Pontevedra B.